Решетников: падение ВВП в 2022 году составит 2,9%

«Мы ожидаем, что ВВП сократится всего на 2,9% к концу 2022 года. В то время как многие иностранные эксперты ожидали, что российская экономика упадет с 8 до 10%», — заявил Решетников. Глава Минэкономразвития также напомнил, что в сентябре ВВП вырос на 2% в месячном выражении.