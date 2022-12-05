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Экономика

Решетников: падение ВВП в 2022 году составит 2,9%

Ведомости

По итогам 2022 г. снижение ВВП России составит всего 2,9%, заявил министр экономического развития Максим Решетников, пишут «РИА Новости». По его словам, российская экономика «сумела выдержать несколько волн односторонних ограничений».

«Мы ожидаем, что ВВП сократится всего на 2,9% к концу 2022 года. В то время как многие иностранные эксперты ожидали, что российская экономика упадет с 8 до 10%», — заявил Решетников. Глава Минэкономразвития также напомнил, что в сентябре ВВП вырос на 2% в месячном выражении.

В октябре Решетников заявил, что прогноз Всемирного банка (ВБ), в соответствии с которым падение ВВП в России по итогам 2022 г. составит 4,5%, является излишне консервативным и не учитывает планируемые и проводимые решения правительства по поддержке экономики.

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По оценкам аналитиков ВБ, ВВП России снизится на 4,5% в 2022 г. и на 3,6% – в 2023 г. Среди наиболее значимых негативных факторов, влияющих на российскую экономику, они выделили санкции, исход зарубежных компаний, неопределенность перспектив и падение реальных доходов населения, размывающее потребительский спрос. В 2024 г. экономика может уже вернуться к росту, считает ВБ.

2 ноября пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что ВВП России в сентябре снизился на 5% в сравнении с сентябрем 2021 г., по итогам III квартала снижение показателя составило 4,4% в годовом выражении. При этом в месячном выражении российская экономика выросла в сентябре на 2,1% после роста на 1,8% в августе.

В министерстве уже ранее прогнозировали, что по итогам 2022 г. ВВП страны сократится на 2,9%, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных