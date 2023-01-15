Газета
Экономика

Путин допустил снижение инфляции в России до 5%

Ведомости

По итогам I квартала текущего года инфляция в России может приблизиться к 5%, заявил президент РФ Владимир Путин ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, ситуация в экономике страны является стабильной. «Больше того — она даже гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали. Это по всем макроэкономическим показателям видно», — сказал президент.

Так, на историческом минимуме находится уровень безработицы, а инфляция оказалась ниже ожидаемой и имеет тенденцию к сокращению, заявил Путин. 

«Полагаю, что по результатам I квартала текущего года она от сегодняшних 11,9 % может приблизиться к 5%. А это очень важный показатель для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни людей и их реальные доходы»,— сказал глава государства, добавив что промышленное производство находится на подъеме, а аналогичная ситуация складывается в сельском хозяйстве и строительстве.

Ранее по теме: Путин на встрече с главой ФАС подчеркнул важность контроля за ценами

«Поэтому в целом ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно — если не хорошая»,— сказал он.

Инфляция в России по итогам 2022 г. составила 11,94%, следует из данных Росстата. Больше всего выросли цены на услуги – на 13,19% в декабре 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. На непродовольственные товары рост цен составил 12,7%, на продовольственные – 10,29%.

С 1 по 9 января 2023 г. инфляция в России составила 0,24%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 11,65%, следует из данных  Минэкономразвития. На 26 декабря 2022 г. она составляла 12,19%.

Как отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании Путина с членами правительства 11 января, роста цен ниже прогноза удалось достичь за счет стабилизации цен в сельскохозяйственном секторе, высокого урожая и развития каналов сбыта. Минэкономразвития ожидает, что в I квартале 2023 г. инфляция в стране «существенно снизится год к году», уже во II квартале ведомство прогнозирует инфляцию ниже целевого уровня в 4%.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных