Путин допустил снижение инфляции в России до 5%
По итогам I квартала текущего года инфляция в России может приблизиться к 5%, заявил президент РФ Владимир Путин ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
По его словам, ситуация в экономике страны является стабильной. «Больше того — она даже гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали. Это по всем макроэкономическим показателям видно», — сказал президент.
Так, на историческом минимуме находится уровень безработицы, а инфляция оказалась ниже ожидаемой и имеет тенденцию к сокращению, заявил Путин.
«Полагаю, что по результатам I квартала текущего года она от сегодняшних 11,9 % может приблизиться к 5%. А это очень важный показатель для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни людей и их реальные доходы»,— сказал глава государства, добавив что промышленное производство находится на подъеме, а аналогичная ситуация складывается в сельском хозяйстве и строительстве.
«Поэтому в целом ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно — если не хорошая»,— сказал он.
Инфляция в России по итогам 2022 г. составила 11,94%, следует из данных Росстата. Больше всего выросли цены на услуги – на 13,19% в декабре 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. На непродовольственные товары рост цен составил 12,7%, на продовольственные – 10,29%.
С 1 по 9 января 2023 г. инфляция в России составила 0,24%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 11,65%, следует из данных Минэкономразвития. На 26 декабря 2022 г. она составляла 12,19%.
Как отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании Путина с членами правительства 11 января, роста цен ниже прогноза удалось достичь за счет стабилизации цен в сельскохозяйственном секторе, высокого урожая и развития каналов сбыта. Минэкономразвития ожидает, что в I квартале 2023 г. инфляция в стране «существенно снизится год к году», уже во II квартале ведомство прогнозирует инфляцию ниже целевого уровня в 4%.