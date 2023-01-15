Путин допустил снижение инфляции в России до 5%

«Полагаю, что по результатам I квартала текущего года она от сегодняшних 11,9 % может приблизиться к 5%. А это очень важный показатель для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни людей и их реальные доходы»,— сказал глава государства, добавив что промышленное производство находится на подъеме, а аналогичная ситуация складывается в сельском хозяйстве и строительстве.