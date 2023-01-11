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Экономика

Годовая инфляция в России замедлилась до 11,65%

Ведомости

С 1 по 9 января 2023 г. инфляция в России составила 0,24%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 11,65%, следует из данных  Минэкономразвития. На 26 декабря 2022 г. она составляла 12,19%.

Согласно обзору о текущей ценовой ситуации, в сегменте продовольственных товаров цены поднялись на 0,57% из-за увеличения стоимости плодоовощной продукции (+6,45%). На остальные продукты питания цены выросли на 0,15%. За вышеупомянутый период, продолжили снижаться цены на сахар, макаронные и крупяные изделия, молоко, молочную продукцию, сыры. При этом из документа Минэкономразвития следует, что был зафиксирован рост цен на яйца, мясную продукцию, хлеб и хлебобулочную продукцию, масла и жиры.

В сегменте непродовольственных товаров цены практически не изменились (-0,01%). В период с 1 по 9 января подешевели электро- и бытовые приборы (-0,26%), строительные материалы и обувь, одежда и белье, легковые автомобили (-0,15%).

По данным ведомства, за отчетный период в сегменте услуг рост цен составил 0,05% из-за повышения цен на бытовые услуги и городской пассажирский транспорт. В то же время на туристические услуги цены снизились вследствие удешевления авиабилетов.

На совещании президента Владимира Путина с членами правительства 11 января глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в 2022 г. инфляция в России составила 11,9%. Министр уточнил, что такого показателя удалось достичь за счет стабилизации цен в сельскохозяйственном секторе, высокого урожая и развития каналов сбыта.

Минэкономразвития также ожидает, что в I квартале 2023 г. инфляция в стране «существенно снизится год к году», уже во II квартале ведомство прогнозирует инфляцию ниже целевого уровня в 4%.

Ранее по теме: Минэкономразвития оценило инфляцию по итогам 2022 года в 11,9%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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