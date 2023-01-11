Годовая инфляция в России замедлилась до 11,65%

Согласно обзору о текущей ценовой ситуации, в сегменте продовольственных товаров цены поднялись на 0,57% из-за увеличения стоимости плодоовощной продукции (+6,45%). На остальные продукты питания цены выросли на 0,15%. За вышеупомянутый период, продолжили снижаться цены на сахар, макаронные и крупяные изделия, молоко, молочную продукцию, сыры. При этом из документа Минэкономразвития следует, что был зафиксирован рост цен на яйца, мясную продукцию, хлеб и хлебобулочную продукцию, масла и жиры.