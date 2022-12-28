Недельная инфляция в России ускорилась до 0,12%
Инфляция в России на неделе с 20 по 26 декабря ускорилась до 0,12% после 0,02% по результатам прошлой недели, следует из данных Росстата.
С начала месяца цены выросли на 0,85%, с начала 2022 г. – на 12,01%. В годовом выражении инфляция составила 12,19%, следует из данных Минэка.
В сегменте продовольственных товаров куриные яйца подорожали на 0,8%, творог – на 0,6%, печенье – на 0,5%, при этом гречневая крупа подешевела на 1,1%, сахар-песок – на 0,7%, а мука – на 0,1%. Плодоовощная продукция в среднем подорожала на 2,3%, причем сильнее всего подорожали морковь (4%), лук репчатый (3,9%), помидоры (3,7%), свекла столовая и огурцы – (3,4%).
Среди потребительских товаров наиболее всего подорожали телевизоры (1,3%), джинсы для детей и смартфоны (0,4%), шампуни (0,3%), а среди наблюдаемых Росстатом лекарств – эргоферон (1%) и ренгалин (0,8%). Стоимость авиабилетов увеличилась на 5,5%, а средняя стоимость путевок – на 0,4%.
Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%. По итогам этого года экономика страны сократится на 2,9%, ожидают в Минэке, а в 2023 г. – уже на 0,8%. В последующие годы ожидается рост ВВП на 2,6% в год.
Как сообщил вчера, 27 декабря, вице-премьер Андрей Белоусов, инфляция в России в 2023 г., скорее всего, будет ниже прогноза в 5-6%. По его словам, есть признаки невыполнения показателей по экономическому росту при сохранении дефляционной ситуации. ЦБ пойдет на то, чтобы еще смягчить монетарную политику, добавил вице-премьер.
Министр финансов Антон Силуанов в тот же день отметил, что в первом полугодии следующего года инфляция в России будет находиться на низком уровне. «Инфляция снижается. В первом полугодии следующего года точно она будет находиться на низком уровне», — пояснил он.