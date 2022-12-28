Падение инфляции, отказ от доллара и потолки цен: что ждет экономику в 2023 году

Экономические прогнозы в 2022 г. менялись на 180 градусов в течение нескольких месяцев. В сентябре власти утвердили макропрогноз на 2022 и 2023-2025 гг., но уже сейчас понятно, что часть его условий придется пересматривать. Давать оценки при столь высоком уровне неопределенности затруднительно, но как бизнесу, так и властям надо знать, на что ориентироваться. «Ведомости» оценили, какие сценарии ждут экономику и подготовили консенсус-прогноз на 2023 г. по основным макроэкономическим показателям – ВВП, инфляции, курсу рубля, цене нефти и инвестициям.