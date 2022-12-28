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Падение инфляции, отказ от доллара и потолки цен: что ждет экономику в 2023 году

«Ведомости» подготовили консенсус-прогноз на 2023 год
Анастасия Бойко
Профиль рисков для экономики в следующем году остается тот же – это влияние санкций, риск падения цен на экспортные товары и дальнейшее снижение спроса / Евгений Разумный / Ведомости

Экономические прогнозы в 2022 г. менялись на 180 градусов в течение нескольких месяцев. В сентябре власти утвердили макропрогноз на 2022 и 2023-2025 гг., но уже сейчас понятно, что часть его условий придется пересматривать. Давать оценки при столь высоком уровне неопределенности затруднительно, но как бизнесу, так и властям надо знать, на что ориентироваться. «Ведомости» оценили, какие сценарии ждут экономику и подготовили консенсус-прогноз на 2023 г. по основным макроэкономическим показателям – ВВП, инфляции, курсу рубля, цене нефти и инвестициям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных