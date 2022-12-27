Белоусов спрогнозировал инфляцию в России ниже прогноза в 2023 году

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России продолжит замедление в ближайшие месяцы. Так, весной годовая инфляция может опуститься даже ниже 4%, но это практически не будет характеризовать динамику цен здесь и сейчас, отметила она.