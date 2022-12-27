Белоусов спрогнозировал инфляцию в России ниже прогноза в 2023 году
Инфляция в России в 2023 г., скорее всего, будет ниже прогноза в 4-5%, заявил вице-премьер Андрей Белоусов.
«В следующем году, скорее всего, у нас в прогнозе стоит где-то 5-6%, 5,5%. Я думаю, что, скорее всего, она будет ниже. Банк России следит за этой ситуацией», — сообщил Белоусов (цитата по ТАСС).
По его словам, есть признаки невыполнения показателей по экономическому росту при сохранении дефляционной ситуации. ЦБ пойдет на то, чтобы еще смягчить политику, добавил вице-премьер.
Министр финансов Антон Силуанов ранее сегодня отметил, что в первом полугодии следующего года инфляция в России будет находиться на низком уровне. «Инфляция снижается. В первом полугодии следующего года точно она будет находиться на низком уровне», — пояснил он.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России продолжит замедление в ближайшие месяцы. Так, весной годовая инфляция может опуститься даже ниже 4%, но это практически не будет характеризовать динамику цен здесь и сейчас, отметила она.
Минэк прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%.