Силуанов спрогнозировал снижение инфляции в первой половине 2023 года
В первом полугодии 2023 г. инфляция в России будет находиться на низком уровне. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов.
«Инфляция снижается. В первом полугодии следующего года точно она будет находиться на низком уровне», — заявил Силуанов.
На заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке 9 декабря президент Владимир Путин заявил, что в России заметен тренд на снижение инфляции. Он добавил, что снижение инфляции в России важно и для других стран. По его словам, макроэкономические показатели российской экономики «так или иначе» влияют на экономики остальных стран ВЕЭС. Путин заявил, что инфляция по итогам 2022 г. может составить 12,2%, а по результатам I квартала 2023 г. этот показатель может опуститься до 5% или ниже.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России продолжит замедление в ближайшие месяцы. Председатель ЦБ подчеркнула, что годовой показатель инфляции, если она очень волатильная, мало говорит о ценовом давлении, поскольку перегружен прошлыми шоками. Так, весной годовая инфляция может опуститься даже ниже 4%, но это практически не будет характеризовать динамику цен здесь и сейчас, отметила она.
ЦБ рассчитывает вернуть инфляцию к таргету в 4% в 2024 г. На следующий год регулятор ожидает инфляцию в диапазоне 5-7%.
Минэк прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%.