Силуанов спрогнозировал снижение инфляции в первой половине 2023 года

На заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке 9 декабря президент Владимир Путин заявил, что в России заметен тренд на снижение инфляции. Он добавил, что снижение инфляции в России важно и для других стран. По его словам, макроэкономические показатели российской экономики «так или иначе» влияют на экономики остальных стран ВЕЭС. Путин заявил, что инфляция по итогам 2022 г. может составить 12,2%, а по результатам I квартала 2023 г. этот показатель может опуститься до 5% или ниже.