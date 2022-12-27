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Экономика

Силуанов спрогнозировал снижение инфляции в первой половине 2023 года

Ведомости

В первом полугодии 2023 г. инфляция в России будет находиться на низком уровне. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов.

«Инфляция снижается. В первом полугодии следующего года точно она будет находиться на низком уровне», — заявил Силуанов.

На заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Бишкеке 9 декабря президент Владимир Путин заявил, что в России заметен тренд на снижение инфляции. Он добавил, что снижение инфляции в России важно и для других стран. По его словам, макроэкономические показатели российской экономики «так или иначе» влияют на экономики остальных стран ВЕЭС. Путин заявил, что инфляция по итогам 2022 г. может составить 12,2%, а по результатам I квартала 2023 г. этот показатель может опуститься до 5% или ниже.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России продолжит замедление в ближайшие месяцы. Председатель ЦБ подчеркнула, что годовой показатель инфляции, если она очень волатильная, мало говорит о ценовом давлении, поскольку перегружен прошлыми шоками. Так, весной годовая инфляция может опуститься даже ниже 4%, но это практически не будет характеризовать динамику цен здесь и сейчас, отметила она.

ЦБ рассчитывает вернуть инфляцию к таргету в 4% в 2024 г. На следующий год регулятор ожидает инфляцию в диапазоне 5-7%.

Минэк прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных