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Экономика

Средняя цена Urals в январе снизилась до $49,5 за баррель

Ведомости

Средняя цена на российский сорт нефти Urals в январе составила $49,48/барр., что в 1,7 раза ниже января 2022 г. и почти на 2% меньше показателей декабря, сообщил Минфин России.

В декабре 2022 г. средняя цена марки Urals составила $50,47/барр., а в ноябре – $66,47/барр. Средний показатель за январь оказался выше цены за период с 15 декабря 2022 г. до 14 января ($46,82/барр.) При этом средняя цена этого сорта в январе-декабре 2022 г. сложилась в размере $76,09/барр. по сравнению с $69,0/барр. в 2021 г.

5 декабря вступил в силу введенный странами ЕС и G7 потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, он, как ожидается, будет пересматриваться раз в два месяца с тем, чтобы уровень потолка был на 5% ниже цены Urals. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.

11 января вице-премьер Александр Новак признал, что введение ценового потолка привело к сложностям в виде высокого дисконта на сырье. При этом он понадеялся, что ситуация будет носить временный характер. В тот же день Минфин сообщил, что бюджет по итогам января может недополучить 54,5 млрд руб. нефтегазовых доходов. Минфин и ЦБ также объявили о возобновлении валютных интервенций в рамках бюджетного правила.

Ранее по теме: Цену Urals могут привязать к сортам Brent или Dubai для начисления налогов

«Ведомости» ранее писали, что власти начали интенсивно обсуждать изменение принципов расчета цены нефти для целей налогообложения на фоне резкого спада стоимости сорта Urals в последние месяцы. 11 января на совещании президента с членами правительства обсуждался в том числе вопрос роста дисконта Urals. Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Александра Новака проанализировать эту проблему, чтобы это «не создавало никаких проблем с бюджетом».

Путин поручил правительству до 1 марта представить предложения по уточнению методики расчета цены на нефть и нефтепродукты для налогообложения. По словам собеседников «Ведомостей», близких к правительству, основной на данный момент вариант – привязать цену Urals к эталонным сортам: Brent или Dubai Crude.

Ранее по теме: Путин поручил представить предложения по расчету цены на нефть для налогообложения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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