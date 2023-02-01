Средняя цена Urals в январе снизилась до $49,5 за баррель
Средняя цена на российский сорт нефти Urals в январе составила $49,48/барр., что в 1,7 раза ниже января 2022 г. и почти на 2% меньше показателей декабря, сообщил Минфин России.
В декабре 2022 г. средняя цена марки Urals составила $50,47/барр., а в ноябре – $66,47/барр. Средний показатель за январь оказался выше цены за период с 15 декабря 2022 г. до 14 января ($46,82/барр.) При этом средняя цена этого сорта в январе-декабре 2022 г. сложилась в размере $76,09/барр. по сравнению с $69,0/барр. в 2021 г.
5 декабря вступил в силу введенный странами ЕС и G7 потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, он, как ожидается, будет пересматриваться раз в два месяца с тем, чтобы уровень потолка был на 5% ниже цены Urals. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.
11 января вице-премьер Александр Новак признал, что введение ценового потолка привело к сложностям в виде высокого дисконта на сырье. При этом он понадеялся, что ситуация будет носить временный характер. В тот же день Минфин сообщил, что бюджет по итогам января может недополучить 54,5 млрд руб. нефтегазовых доходов. Минфин и ЦБ также объявили о возобновлении валютных интервенций в рамках бюджетного правила.
«Ведомости» ранее писали, что власти начали интенсивно обсуждать изменение принципов расчета цены нефти для целей налогообложения на фоне резкого спада стоимости сорта Urals в последние месяцы. 11 января на совещании президента с членами правительства обсуждался в том числе вопрос роста дисконта Urals. Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера Александра Новака проанализировать эту проблему, чтобы это «не создавало никаких проблем с бюджетом».
Путин поручил правительству до 1 марта представить предложения по уточнению методики расчета цены на нефть и нефтепродукты для налогообложения. По словам собеседников «Ведомостей», близких к правительству, основной на данный момент вариант – привязать цену Urals к эталонным сортам: Brent или Dubai Crude.