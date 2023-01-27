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Экономика

Путин поручил представить предложения по расчету цены на нефть для налогообложения

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта представить предложения по уточнению методики расчета цены на нефть и нефтепродукты для налогообложения. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

«Представить предложения по уточнению методики определения цены на нефть и нефтепродукты, применяемой в целях налогообложения организаций нефтяной отрасли, для минимизации негативного влияния на доходы федерального бюджета с учетом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкционных ограничений», – говорится в сообщении.

Поручение дано по итогам состоявшегося 11 января совещания с членами правительства. Ответственным за реализацию назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

«Ведомости» ранее писали, что власти начали интенсивно обсуждать изменение принципов расчета цены нефти для целей налогообложения на фоне резкого спада стоимости сорта Urals в последние месяцы. 11 января на совещании президента с членами правительства обсуждался в том числе вопрос роста дисконта Urals. Путин попросил вице-премьера Александра Новака проанализировать эту проблему, чтобы это «не создавало никаких проблем с бюджетом», напомнил один из собеседников издания.

Президент поручил правительству предложить альтернативные варианты расчета цен на нефть, уточнил источник. По словам обоих собеседников, близких к правительству, основной на данный момент вариант – привязать цену Urals к эталонным сортам: Brent или Dubai Crude.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных