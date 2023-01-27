Путин поручил представить предложения по расчету цены на нефть для налогообложения
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта представить предложения по уточнению методики расчета цены на нефть и нефтепродукты для налогообложения. Перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.
«Представить предложения по уточнению методики определения цены на нефть и нефтепродукты, применяемой в целях налогообложения организаций нефтяной отрасли, для минимизации негативного влияния на доходы федерального бюджета с учетом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкционных ограничений», – говорится в сообщении.
Поручение дано по итогам состоявшегося 11 января совещания с членами правительства. Ответственным за реализацию назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
«Ведомости» ранее писали, что власти начали интенсивно обсуждать изменение принципов расчета цены нефти для целей налогообложения на фоне резкого спада стоимости сорта Urals в последние месяцы. 11 января на совещании президента с членами правительства обсуждался в том числе вопрос роста дисконта Urals. Путин попросил вице-премьера Александра Новака проанализировать эту проблему, чтобы это «не создавало никаких проблем с бюджетом», напомнил один из собеседников издания.
Президент поручил правительству предложить альтернативные варианты расчета цен на нефть, уточнил источник. По словам обоих собеседников, близких к правительству, основной на данный момент вариант – привязать цену Urals к эталонным сортам: Brent или Dubai Crude.