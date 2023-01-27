Путин поручил представить предложения по расчету цены на нефть для налогообложения

«Ведомости» ранее писали, что власти начали интенсивно обсуждать изменение принципов расчета цены нефти для целей налогообложения на фоне резкого спада стоимости сорта Urals в последние месяцы. 11 января на совещании президента с членами правительства обсуждался в том числе вопрос роста дисконта Urals. Путин попросил вице-премьера Александра Новака проанализировать эту проблему, чтобы это «не создавало никаких проблем с бюджетом», напомнил один из собеседников издания.