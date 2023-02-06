Сечин рассказал о развитии энергетического сотрудничества между Россией и Индией

Осенью прошлого года издание Indian Express сообщало, что объемы торговли между Россией и Индией выросли во многом на фоне резкого увеличения импорта Индией российской нефти. Раньше Индия импортировала из России менее 1% от общего объема своей нефти, а сейчас — около 22% от своих потребностей. Indian Express отмечало, что в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Ирак и Саудовскую Аравию.