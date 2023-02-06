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Экономика

Сечин рассказал о развитии энергетического сотрудничества между Россией и Индией

Ведомости

Россия развивает энергетическое сотрудничество с Индией, которая становится одним из лидеров мировой экономической динамики, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на India Energy Week.

Сечин отметил, что Индия, став самой населенной страной мира, превращается в лидера мировой экономической динамики. По последним расчетам МВФ, половина роста мировой экономики в этом году будет приходится на Индию и ее соседей, при этом на США и еврозону – только 10%.

«Большая страна с огромным молодым амбициозным населением, где самое важное – динамика. Не случайно аналитики и эксперты прогнозируют для Индии темпы роста до 7% в год», – добавил он.

Осенью прошлого года издание Indian Express сообщало, что объемы торговли между Россией и Индией выросли во многом на фоне резкого увеличения импорта Индией российской нефти. Раньше Индия импортировала из России менее 1% от общего объема своей нефти, а сейчас — около 22% от своих потребностей. Indian Express отмечало, что в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Ирак и Саудовскую Аравию.

В декабре вице-премьер РФ Александр Новак поприветствовал решение индийского правительства не поддерживать введенный Западом потолок цен на российскую нефть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных