Сечин рассказал о развитии энергетического сотрудничества между Россией и Индией
Россия развивает энергетическое сотрудничество с Индией, которая становится одним из лидеров мировой экономической динамики, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на India Energy Week.
Сечин отметил, что Индия, став самой населенной страной мира, превращается в лидера мировой экономической динамики. По последним расчетам МВФ, половина роста мировой экономики в этом году будет приходится на Индию и ее соседей, при этом на США и еврозону – только 10%.
«Большая страна с огромным молодым амбициозным населением, где самое важное – динамика. Не случайно аналитики и эксперты прогнозируют для Индии темпы роста до 7% в год», – добавил он.
Осенью прошлого года издание Indian Express сообщало, что объемы торговли между Россией и Индией выросли во многом на фоне резкого увеличения импорта Индией российской нефти. Раньше Индия импортировала из России менее 1% от общего объема своей нефти, а сейчас — около 22% от своих потребностей. Indian Express отмечало, что в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Ирак и Саудовскую Аравию.
В декабре вице-премьер РФ Александр Новак поприветствовал решение индийского правительства не поддерживать введенный Западом потолок цен на российскую нефть.