РБК: взносы от крупного бизнеса могут затронуть компании с прибылью выше 1 млрд рублей
Уточняется, что формула отбора компаний, которые сделают этот взнос, еще не утверждена, прорабатываются и другие варианты. В частности, пока нет четкого решения, какой показатель будет взят за основу при расчете прибыли компаний – чистая прибыль или доналоговая. Также дискуссионным вопросом остается период, в течение которого компания получила высокую прибыль.
По информации издания, этот сбор от бизнеса может быть оформлен в Налоговом кодексе как сбор. «Речь идет об установленном в Налоговом кодексе сборе, носящем универсальный характер, — его должны будут уплатить все, кроме субъектов МСП», — отметил источник в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).
О том, что правительство обсуждает с крупным бизнесом однократный добровольный налоговый взнос в бюджет, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов 8 февраля. По его словам, это не повышение налогов, а так называемый windfall tax (налог на непредвиденную прибыль).
Позже министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что Минфин рассчитывает получить от бизнеса в общей сложности около 300 млрд руб. По его словам, сейчас рассматривается взимание налога с прироста прибыли в 2021 и 2022 гг. по сравнению с 2019 и 2020 гг. Силуанов уточнил, что инициатива не коснется нефтегазового сектора и малого бизнеса.
В Кремле подчеркнули, что взнос является добровольным. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, взаимодействие руководства страны и бизнеса является «дорогой с двусторонним движением». Необходимо понимать текущие реалии и потребности страны, подчеркнул он.