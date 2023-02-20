РБК: взносы от крупного бизнеса могут затронуть компании с прибылью выше 1 млрд рублей

Уточняется, что формула отбора компаний, которые сделают этот взнос, еще не утверждена, прорабатываются и другие варианты. В частности, пока нет четкого решения, какой показатель будет взят за основу при расчете прибыли компаний – чистая прибыль или доналоговая. Также дискуссионным вопросом остается период, в течение которого компания получила высокую прибыль.