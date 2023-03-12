Посол Судана рассказал о предложении Москвы использовать в расчетах нацвалюты

В апреле 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости подготовить рынок к переходу на расчеты в национальных валютах. Он пояснил, что так любую валюту можно будет свободно и в любом объеме обменять на рубли. В начале декабря на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) Путин заявил, что работа по переходу на расчеты в национальных валютах ускорилась. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он уточнил, что доля рубля и валют дружественных стран в международных расчетах РФ в декабре превысила 50%, а объем рублевых операций за год удвоился.