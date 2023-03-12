Посол Судана рассказал о предложении Москвы использовать в расчетах нацвалюты
Центральные банки России и Судана обсуждают возможность использования национальных валют при осуществлении взаимных расчетов, сообщил «РИА Новости» посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.
По словам посла, с инициативой о создании системы транзакций с использованием национальных валют выступила российская сторона.
«Этот вопрос обсуждается центральными банками обеих стран, мы увидим, возможно ли это. Это во многом технический вопрос: центральные банки стран изучат этот вопрос, посмотрят, как это на деле работает, и в ближайшем будущем мы должны увидеть результат», – сказал Сирраджа.
В апреле 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости подготовить рынок к переходу на расчеты в национальных валютах. Он пояснил, что так любую валюту можно будет свободно и в любом объеме обменять на рубли. В начале декабря на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) Путин заявил, что работа по переходу на расчеты в национальных валютах ускорилась. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он уточнил, что доля рубля и валют дружественных стран в международных расчетах РФ в декабре превысила 50%, а объем рублевых операций за год удвоился.
В начале ноября правительство Индии разрешило международные торговые расчеты в индийских рупиях с целью продвижения экспорта. Затем в российском МИДе сообщили, что Россия и Индия принципиально отказываются от использования евро и доллара во взаимной торговле.
Путин также говорил, что Россия и Китай будут использовать рубль и юань в равных пропорциях при расчетах за газ. Глава государства отметил в сентябре, что страна стремится уйти от расчетов в недружественной валюте на фоне утраты доверия к доллару. О том, что газ уже поставляется на паритетной основе в нацвалютах, в ноябре сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.