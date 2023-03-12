Газета
Экономика

Посол Судана рассказал о предложении Москвы использовать в расчетах нацвалюты

Ведомости

Центральные банки России и Судана обсуждают возможность использования национальных валют при осуществлении взаимных расчетов, сообщил «РИА Новости» посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа.

По словам посла, с инициативой о создании системы транзакций с использованием национальных валют выступила российская сторона.

«Этот вопрос обсуждается центральными банками обеих стран, мы увидим, возможно ли это. Это во многом технический вопрос: центральные банки стран изучат этот вопрос, посмотрят, как это на деле работает, и в ближайшем будущем мы должны увидеть результат», – сказал Сирраджа.

Ранее по теме: Посол Непала в России предложил создать механизм для расчетов в нацвалютах

В апреле 2022 г. президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости подготовить рынок к переходу на расчеты в национальных валютах. Он пояснил, что так любую валюту можно будет свободно и в любом объеме обменять на рубли. В начале декабря на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) Путин заявил, что работа по переходу на расчеты в национальных валютах ускорилась. На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам он уточнил, что доля рубля и валют дружественных стран в международных расчетах РФ в декабре превысила 50%, а объем рублевых операций за год удвоился.

В начале ноября правительство Индии разрешило международные торговые расчеты в индийских рупиях с целью продвижения экспорта. Затем в российском МИДе сообщили, что Россия и Индия принципиально отказываются от использования евро и доллара во взаимной торговле.

Путин также говорил, что Россия и Китай будут использовать рубль и юань в равных пропорциях при расчетах за газ. Глава государства отметил в сентябре, что страна стремится уйти от расчетов в недружественной валюте на фоне утраты доверия к доллару. О том, что газ уже поставляется на паритетной основе в нацвалютах, в ноябре сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных