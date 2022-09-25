Посол Непала в России предложил создать механизм для расчетов в нацвалютах

«Мы можем создать механизм, подобный тому, который индийцы создали с рупией и рублем. Это будет бартер, основанный на наших собственных валютах, без привлечения других целей. Это должно быть банковское сотрудничество между центральными банками Непала и России», — сказал Туладхар.