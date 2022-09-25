Посол Непала в России предложил создать механизм для расчетов в нацвалютах
Россия и Непал могли начать производить взаиморасчеты в национальных валютах, для этого можно создать механизм, который предполагает сотрудничество ЦБ двух стран, заявил «РИА Новости» посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар.
«Мы можем создать механизм, подобный тому, который индийцы создали с рупией и рублем. Это будет бартер, основанный на наших собственных валютах, без привлечения других целей. Это должно быть банковское сотрудничество между центральными банками Непала и России», — сказал Туладхар.
Он указал, что сейчас есть «некоторые вопросы» с банковскими операциями между двумя странами, выразил надежду, что это не станет «большой проблемой».
«При надлежащем банковском обслуживании это можно решить», — сказал дипломат.
В конце марта Россия предложила Индии использовать для двухсторонних транзакций Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), чтобы совершать расчеты в рублях и рупиях. Посол Ирана сообщал, что страны обсуждают вопрос подключения иранских банков к СПФС Центробанка РФ.
По данным Минэка, со странами ЕАЭС доля расчетов в нацвалютах составляет более 75%. В ЕАЭС входит Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В конце августа на Евразийском межправсовете страны – члены ЕАЭС одобрили рекомендации по дальнейшему расширению использования национальных валют во взаимной торговле.
В сентябре страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на итоговом заседании утвердили Самаркандскую декларацию, в которой поддержали увеличение числа сделок с использованием национальных валют.