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Страны ШОС утвердили декларацию по итогам прошедшего в Самарканде саммита

Ведомости

Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на итоговом заседании утвердили Самаркандскую декларацию, сообщил ТАСС.

В документе сказано, что государства-участники ШОС будут способствовать противостоянию терроризму, но заявили, что это противостояние не может быть предлогом для вмешательства во внутренние дела других стран, а также поддержали ядерное разоружение и отметили, что «расширение ШОС и углубление международного сотрудничества послужат обеспечению безопасности и стабильности в регионе». Страны, входящие в организацию, осудили введение торговых ограничений, угрожающих мировой экономике, поддержали увеличение числа сделок с использованием национальных валют и др.

Стороны также утвердили пакет документов о сотрудничестве в различных отраслях. Представитель Узбекистана отмечал, что в декларации будут отражены подходы к обеспечению региональной стабильности, экономическому развитию, укреплению транспортных и коммуникативных связей и др.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что итоги саммита будут зафиксированы в самаркандской декларации ШОС, где отразят консолидированную позицию всех стран по развитию ШОС и по актуальным темам глобальной и региональной повестки дня. Ожидается, что на саммите также будет принят значительный пакет документов – более 20, в том числе пятилетний план по реализации положений договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на 2023-2027 гг. и дорожная карта по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.

К странам-членам ШОС относятся Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Партнерами по диалогу в организации являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка, статус наблюдателей имеют Белоруссия, Иран, Монголия и Афганистан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных