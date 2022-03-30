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Экономика

Россия предложила Индии взаиморасчеты в рублях и рупиях через СПФС

Ведомости

Россия предложила Индии использовать для двухсторонних транзакций Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), чтобы совершать расчеты в рублях и рупиях. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно предложенной схеме, рубли будут размещаться на счете в индийском банке и затем конвертироваться в рупии, и наоборот. Пока не решено, будет ли курс фиксированным или плавающим. Кроме того, Россия хочет связать национальные платежные системы двух стран — «Мир» и Unified Payment, сообщили собеседники агентства.

По их словам, этот вопрос могут обсудить главы внешнеполитических ведомств двух стран: глава МИД РФ Сергей Лавров 31 марта прибудет в Индию с двухдневным визитом. Кроме того, на следующей неделе в Индию могут отправиться представители Банка России. Сообщается, что Резервный банк Индии (местный центробанк) регулярно проводит переговоры с представителями банковского сектора для обсуждения различных вопросов, в том числе рисков, связанных с наложенными на Россию санкциями.

По данным газеты The Economic Times, правительство Индии «в принципе дало зеленый свет» взаиморасчетам с Россией в рупиях и рублях, но для этого нужно подготовить нормативно-правовую базу.

Семь российских банков — ВТБ, «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия», «Совкомбанк» и ВЭБ — были отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, через которую банки посылают в том числе поручения о переводе денег. Ограничения были введены в ответ на российскую военную операцию на Украине.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла в конце февраля, что к СПФС могут присоединяться зарубежные участники. Ранее посол Ирана в России также рассказывал, что обе страны обсуждают вопрос подключения иранских банков к этой системе.

СПФС функционирует с 2014 г. и позиционируется как российский аналог SWIFT. По данным ЦБ на начало марта, к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из девяти стран. К SWIFT подключены более 11 000 крупнейших организаций в более чем 200 странах мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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