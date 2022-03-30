Россия предложила Индии взаиморасчеты в рублях и рупиях через СПФС

По их словам, этот вопрос могут обсудить главы внешнеполитических ведомств двух стран: глава МИД РФ Сергей Лавров 31 марта прибудет в Индию с двухдневным визитом. Кроме того, на следующей неделе в Индию могут отправиться представители Банка России. Сообщается, что Резервный банк Индии (местный центробанк) регулярно проводит переговоры с представителями банковского сектора для обсуждения различных вопросов, в том числе рисков, связанных с наложенными на Россию санкциями.