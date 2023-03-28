РБК: Минфин предложит сократить число казенных учреждений
Такая мера, считают в министерстве, позволит повысить эффективность управления бюджетными расходами. При этом объемы бюджетных средств, предусмотренные на зарплаты сотрудникам ФКУ, предлагается сохранить, чтобы повысить их уровень.
В пресс-службе Минфина сообщили РБК, что проводят работу «по оптимизации сети государственных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти «правительственного блока». В докладе ведомство также отмечает, что в 2022 г. уже инициировало сокращения в двух ФКУ. В ФКУ «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы предельная численность персонала была сокращена на 924 единицы, а в Центре по обеспечению деятельности Казначейства – почти на 2200.
Как отмечает РБК, в структуре федеральных госучреждений доля ФКУ составляет около 75%. На начало года, по данным Росстата, было зарегистрировано чуть более 9000 таких учреждений. Больше всего федеральных государственных учреждений всех типов находится в ведении МВД (2402), Минюста (1958) и ФСИН (1724). В 2021 г. в ФКУ работали 2,57 млн человек, а фонд оплаты труда составил почти 1,8 трлн руб.
По оценке директора Института реформирования общественных финансов Владимира Климанова, оптимизацию подведомственной сети на федеральном уровне проводить сложнее, чем на региональном из-за ведомственной разобщенности и меньшего числа однотипных учреждений.