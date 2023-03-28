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Экономика

РБК: Минфин предложит сократить число казенных учреждений

Ведомости

Минфин России намерен подготовить и направить в правительство предложения по сокращению количества федеральных казенных учреждений (ФКУ), подведомственных федеральным органам власти. Об этом говорится в проекте ежегодного доклада Минфина, выяснил РБК.

Такая мера, считают в министерстве, позволит повысить эффективность управления бюджетными расходами. При этом объемы бюджетных средств, предусмотренные на зарплаты сотрудникам ФКУ, предлагается сохранить, чтобы повысить их уровень.

В пресс-службе Минфина сообщили РБК, что проводят работу «по оптимизации сети государственных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти «правительственного блока». В докладе ведомство также отмечает, что в 2022 г. уже инициировало сокращения в двух ФКУ. В ФКУ «Налог-Сервис» Федеральной налоговой службы предельная численность персонала была сокращена на 924 единицы, а в Центре по обеспечению деятельности Казначейства – почти на 2200.

Как отмечает РБК, в структуре федеральных госучреждений доля ФКУ составляет около 75%. На начало года, по данным Росстата, было зарегистрировано чуть более 9000 таких учреждений. Больше всего федеральных государственных учреждений всех типов находится в ведении МВД (2402), Минюста (1958) и ФСИН (1724). В 2021 г. в ФКУ работали 2,57 млн человек, а фонд оплаты труда составил почти 1,8 трлн руб.

По оценке директора Института реформирования общественных финансов Владимира Климанова, оптимизацию подведомственной сети на федеральном уровне проводить сложнее, чем на региональном из-за ведомственной разобщенности и меньшего числа однотипных учреждений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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