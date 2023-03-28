РБК: Минфин предложит сократить число казенных учреждений

Как отмечает РБК, в структуре федеральных госучреждений доля ФКУ составляет около 75%. На начало года, по данным Росстата, было зарегистрировано чуть более 9000 таких учреждений. Больше всего федеральных государственных учреждений всех типов находится в ведении МВД (2402), Минюста (1958) и ФСИН (1724). В 2021 г. в ФКУ работали 2,57 млн человек, а фонд оплаты труда составил почти 1,8 трлн руб.