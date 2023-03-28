В Париже прошли обыски в офисах банков HSBC и Societe Generale
В парижских отделениях банков Societe Generale, BNP Paribas и его дочки Exane, HSBC и BPCE прошли обыски в рамках французско-немецкого расследования об уклонении от уплаты налогов, пишет Reuters.
В национальной финансовой прокуратуре (PNF) Франции сообщили, что расследование было связано с так называемой схемой «cum-ex», в рамках которой банки и акционеры в день выплаты дивидендов передавали свои акции иностранным инвесторам, благодаря чему можно было получить налоговые льготы на доход с ценных бумаг. После выплаты дивидендов акции возвращались прежним владельцам, а дивиденды делились пополам между акционером и иностранным инвестором, пишет Reuters.
По информации агентства Bloomberg, банкам грозит коллективный штраф свыше 1 млрд евро по делу о налоговом мошенничестве.
Уточняется, что эти обыски проходят в рамках расследования, которое было начато PNF еще в конце 2021 г., пишет Le Monde. По информации издания, судебные разбирательства были вызваны финансовым скандалом, который был раскрыт Le Monde в 2018 г. Тогда выяснилось, что в результате использования торговой схемы «cum-ex» Франция ежегодно теряет несколько миллиардов евро.