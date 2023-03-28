В Париже прошли обыски в офисах банков HSBC и Societe Generale

В национальной финансовой прокуратуре (PNF) Франции сообщили, что расследование было связано с так называемой схемой «cum-ex», в рамках которой банки и акционеры в день выплаты дивидендов передавали свои акции иностранным инвесторам, благодаря чему можно было получить налоговые льготы на доход с ценных бумаг. После выплаты дивидендов акции возвращались прежним владельцам, а дивиденды делились пополам между акционером и иностранным инвестором, пишет Reuters.