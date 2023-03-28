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Экономика

В Париже прошли обыски в офисах банков HSBC и Societe Generale

Ведомости

В парижских отделениях банков Societe Generale, BNP Paribas и его дочки Exane, HSBC и BPCE прошли обыски в рамках французско-немецкого расследования об уклонении от уплаты налогов, пишет Reuters. 

В Societe Generale подтвердили обыски, но дальнейших комментариев не предоставили. По информации французской Le Monde, обыски начались утром и продолжались до полудня. В них приняли участие свыше 200 правоохранителей, уточняет немецкая Handelsblatt.

В национальной финансовой прокуратуре (PNF) Франции сообщили, что расследование было связано с так называемой схемой «cum-ex», в рамках которой банки и акционеры в день выплаты дивидендов передавали свои акции иностранным инвесторам, благодаря чему можно было получить налоговые льготы на доход с ценных бумаг. После выплаты дивидендов акции возвращались прежним владельцам, а дивиденды делились пополам между акционером и иностранным инвестором, пишет Reuters.

По информации агентства Bloomberg, банкам грозит коллективный штраф свыше 1 млрд евро по делу о налоговом мошенничестве. 

Уточняется, что эти обыски проходят в рамках расследования, которое было начато PNF еще в конце 2021 г., пишет Le Monde. По информации издания, судебные разбирательства были вызваны финансовым скандалом, который был раскрыт Le Monde в 2018 г. Тогда выяснилось, что в результате использования торговой схемы «cum-ex» Франция ежегодно теряет несколько миллиардов евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных