Объем инвестиций в проекты КРТ в Москве составит около 716 млрд рублей

В пресс-службе добавили, что правительство Москвы также будет развивать три участка неэффективно используемых территорий на юго-западе и северо-востоке столицы. По оценкам московских властей, их реорганизация позволит возвести «свыше 357 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости и создать более 2700 рабочих мест».