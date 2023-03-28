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Экономика

Объем инвестиций в проекты КРТ в Москве составит около 716 млрд рублей

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Объем инвестиций в реализацию проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве составит около 716 млрд руб., сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

«Правительством Москвы одобрены и находятся в стадии реализации 26 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 371 га, в рамках которых планируется возвести современные промышленные предприятия и технопарки общей площадью более 1,8 млн кв. м. В результате будет создано свыше 89 000 рабочих мест», – рассказали в представительстве.

В пресс-службе добавили, что правительство Москвы также будет развивать три участка неэффективно используемых территорий на юго-западе и северо-востоке столицы. По оценкам московских властей, их реорганизация позволит возвести «свыше 357 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости и создать более 2700 рабочих мест».

Сейчас большую часть таких территорий занимают устаревшие гаражи, склады, автомойки и др. «Общий объем инвестиций в проекты комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий составит свыше 33,5 млрд руб.», – сообщили в пресс-службе.

Целями КРТ называют обеспечение устойчивого развития города, повышение эффективности использования территорий, формирование комфортной городской среды, создание мест обслуживания, мест приложения труда и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных