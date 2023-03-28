Объем инвестиций в проекты КРТ в Москве составит около 716 млрд рублей
Объем инвестиций в реализацию проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве составит около 716 млрд руб., сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.
«Правительством Москвы одобрены и находятся в стадии реализации 26 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 371 га, в рамках которых планируется возвести современные промышленные предприятия и технопарки общей площадью более 1,8 млн кв. м. В результате будет создано свыше 89 000 рабочих мест», – рассказали в представительстве.
В пресс-службе добавили, что правительство Москвы также будет развивать три участка неэффективно используемых территорий на юго-западе и северо-востоке столицы. По оценкам московских властей, их реорганизация позволит возвести «свыше 357 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости и создать более 2700 рабочих мест».
Сейчас большую часть таких территорий занимают устаревшие гаражи, склады, автомойки и др. «Общий объем инвестиций в проекты комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий составит свыше 33,5 млрд руб.», – сообщили в пресс-службе.
Целями КРТ называют обеспечение устойчивого развития города, повышение эффективности использования территорий, формирование комфортной городской среды, создание мест обслуживания, мест приложения труда и др.