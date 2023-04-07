Росстат подтвердил спад экономики России на 2,1% в 2022 году
Росстат опубликовал вторую оценку ВВП России за прошлый год, подтвердив снижение экономики на 2,1%, сообщается на сайте ведомства.
«ВВП за 2022 г. в соответствии со второй оценкой составил в абсолютном выражении 153 трлн 435,2 млрд руб., индекс физического объема ВВП относительно 2021 г. – 97,9%, индекс-дефлятор по отношению к ценам 2021 г. – 115,8%», – говорится в сообщении.
Первоначально Росстат оценивал объем ВВП по итогам 2022 г. в абсолютном выражении в 151,5 трлн руб. в текущих ценах.
Росстат также впервые опубликовал данные по ВВП за IV квартал прошлого года: снижение показателя составило 2,7%. При этом оценка спада в первых трех кварталах была пересмотрена. В I квартале ВВП вырос на 3% год к году (прежняя оценка – 3,5%), во II квартале ВВП снизился на 4,5% (было – 4,1%), а в III – на 3,5% (было – 3,7%).
В соответствии с данными статистической службы, индекс физического объема добавленной стоимости в оптовой и розничной торговле сократился на 12,7%, водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов – на 6,8%, обрабатывающих производствах – на 2,4%, а в транспортировке и хранении – на 1,8%.
При этом рост индекса физического объема добавленной стоимости зафиксирован в сельском хозяйстве (+6,7%), строительстве (+5%), гостично-ресторанном бизнесе (+4,3%), госуправлении (+4,1%), информации и связи (+0,5%) и добыче полезных ископаемых (+0,4%).
Доля чистого экспорта в структуре основных компонентов ВВП страны в 2022 г. увеличилась с 9,3% до 12,5% благодаря росту цен экспортируемых топливно-энергетических продуктов по сравнению с ценами импорта.
В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что России предрекали обвал экономики, однако снижение ВВП в 2022 г. составило 2,1%. В середине марта глава государства отметил, что ожидает «существенного увеличения» российской экономики во II квартале.
По оценке Минэкономразвития РФ, по итогам 2023 г. ВВП снизится на 0,8%, при этом в 2024 г. ожидается рост российской экономики на 2,6%. В феврале ЦБ улучшил прогноз по ВВП на 2023 г. — от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4% по октябрьскому прогнозу.
В конце января 2023 г. прогнозы по ВВП РФ также улучшил Международный валютный фонд (МВФ). Организация ожидает роста российской экономики в 2023 г. на 0,3% вместо спада на 2,3%, прогнозируемого в октябре 2022 г. По оценке МВФ, в 2022 г. ВВП России сократился на 2,2%. Ожидается, что в 2024 г. экономика страны вырастет на 2,1%. 6 апреля Всемирный банк спрогнозировал сокращение ВВП России в 2023 г. на 0,2% вместо озвученных ранее 3,3%.