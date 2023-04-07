Росстат подтвердил спад экономики России на 2,1% в 2022 году

В конце января 2023 г. прогнозы по ВВП РФ также улучшил Международный валютный фонд (МВФ). Организация ожидает роста российской экономики в 2023 г. на 0,3% вместо спада на 2,3%, прогнозируемого в октябре 2022 г. По оценке МВФ, в 2022 г. ВВП России сократился на 2,2%. Ожидается, что в 2024 г. экономика страны вырастет на 2,1%. 6 апреля Всемирный банк спрогнозировал сокращение ВВП России в 2023 г. на 0,2% вместо озвученных ранее 3,3%.