Спад ВВП России в феврале замедлился до 3,1%
Российская экономика по итогам февраля сократилась на 3,1% в годовом выражении после 3,2% в январе и 4,2% в декабре прошлого года, говорится в материалах Минэкономразвития. С исключением сезонного фактора ВВП в феврале сохранился на уровне января.
«Поддержку экономике продолжает оказывать рост объемов работ в строительстве. Кроме того, положительный вклад вносит рост промышленного производства и грузооборота транспорта (за исключением трубопроводного)», – говорится в отчете Минэка «О текущей ситуации в российской экономике».
Рост объемов работ в строительстве ускорился до 11,9% в годовом выражении после 9,9% в январе. В помесячном выражении, с исключением сезонного фактора, рост составил 1,9%. Грузооборот транспорта в феврале вырос на 5,3% по сравнению с февралем 2022 г. Сильнее всего вырос грузооборот ж/д транспорта – на 5,6% в годовом выражении.
Падение промышленного производства в феврале замедлилось до -1,7% в годовом выражении после -2,4% в январе. При этом промпроизводство за месяц выросло на 0,2%. Спад в машиностроительном комплексе сохранился на январском уровне -2,6% в годовом выражении. При этом в Минэке напомнили, что в декабре годовой спад составлял -15,4%. Кардинальное улучшение динамики было обеспечено ростом производства компьютерного и электронного оборудования, а также производства прочих транспортных средств.
Оборот розничной торговли упал на -7,8% год к году после -6,6% месяцем ранее. Минэк объяснил это ажиотажным спросом в феврале 2022 г.
«Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению был на -4,4% г/г ниже уровня прошлого года после -3,6% г/г в январе», – говорится в материалах ведомства.
23 марта премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме, сообщил, что спад российской экономики по итогам 2022 г. оказался умеренным, сейчас экономика вернулась на траекторию роста. Премьер подчеркнул, что Россия «выстояла» в условиях экономического давления, хотя это «было непросто». Мишустин отметил, что «такую гибкость наша экономическая система проявляет уже не в первый раз». Он напомнил, как в период пандемии российская экономика «прошла кризис увереннее многих западных стран».
По оценкам Минэкономразвития, по итогам 2023 г. ВВП снизится на 0,8%, при этом в 2024 г. ожидается, что рост российской экономики составит 2,6%. В феврале ЦБ улучшил прогноз по ВВП на 2023 г. — от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4% по октябрьскому прогнозу.
Ранее рейтинговое агентство АКРА спрогнозировало снижение ВВП России в 2023 г. на уровне 1-1,5% вместо прогнозируемых ранее 2,8%. Согласно базовому варианту, рост ВВП России в 2024 г. составит 0,8-1,8%, в 2025 г. – 0,4-1,6%.