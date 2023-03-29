Спад ВВП России в феврале замедлился до 3,1%

Падение промышленного производства в феврале замедлилось до -1,7% в годовом выражении после -2,4% в январе. При этом промпроизводство за месяц выросло на 0,2%. Спад в машиностроительном комплексе сохранился на январском уровне -2,6% в годовом выражении. При этом в Минэке напомнили, что в декабре годовой спад составлял -15,4%. Кардинальное улучшение динамики было обеспечено ростом производства компьютерного и электронного оборудования, а также производства прочих транспортных средств.