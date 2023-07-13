Международные резервы России выросли за неделю на $700 млн

В ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что Запад заблокировал 300 млрд евро резервов ЦБ и 19 млрд евро частных средств связанных с Россией бизнесменов. При этом министр финансов Антон Силуанов в марте 2022 г. заявил, что из-за санкций Россия лишилась доступа к около $300 млрд золотовалютных резервов. Общий объем резервов он оценивал в $640 млрд. В Кремле заморозку резервов назвали воровством и пообещали принять меры.