Международные резервы России сократились в июне на $1,7 млрд
Международные резервы РФ за июнь снизились на 0,3%, или на $1,7 млрд, составив на 1 июля $582,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
По состоянию на 1 июня объем золотовалютных резервов РФ составлял $584,1 млрд. С 1 января этого года резервы увеличились на $500 млн.
Пик объема международных резервов в этом году пришелся на начало февраля – $597 млрд. К началу марта резервы сократились (до $574,2 млрд), а затем к 1 мая выросли до $595,7 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также заморозили российские активы за рубежом. 3 июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что сумма замороженных российских активов в ЕС после начала военной операции на Украине составляет 207 млрд евро.
В ноябре 2022 г. глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад заблокировал 300 млрд евро резервов ЦБ и 19 млрд евро частных средств связанных с Россией бизнесменов. При этом министр финансов Антон Силуанов в марте 2022 г. заявил, что из-за санкций Россия лишилась доступа к около $300 млрд золотовалютных резервов. Общий объем резервов он оценивал в $640 млрд. В Кремле заморозку резервов назвали воровством и пообещали принять меры.