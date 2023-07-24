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Экономика

ФАС направила в правительство предложение по увеличению продаж топлива на бирже

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект постановления об увеличении нормативов продаж топлива на бирже. Об этом со ссылкой на ведомство пишет ТАСС.

Уточняется, что служба направила проект постановления в правительство. Согласно документу, предлагается на 1 п.п. повысить нормативы продаж бензина для всех компаний, которые получают выплаты по демпферу, – до 13% и дизельного топлива – до 9,5%. В ведомстве пояснили, что изменения коснуться только спотового рынка.

ФАС рассчитывает, что такие меры позволят увеличить объем реализации бензинов и дизеля на внутреннем рынке.

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10 июля вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС подготовить совместный приказ об увеличении нормативов продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1%. Сейчас обязательный норматив составляет 12% от общего объема производства для бензина и 8,5% – для дизтоплива. В мае антимонопольная служба предлагала повысить его до 15 и 10,5% соответственно. В июне ФАС призывала нефтяные компании увеличить объемы продаж бензина на бирже, так как за последние пять месяцев они снизились на 7,9%.

24 июля Новак поддержал предложение Минэнерго ограничить количество экспортеров бензина для борьбы с серым экспортом. Помимо этого власти прорабатывают вопросы квотирования экспорта из России нефтепродуктов.

21 июля вице-премьер сообщил, что правительство разработало ряд предложений, которые помогут стабилизировать биржевые цены на бензин. Он отмечал, что в ближайшее время несколько НПЗ выйдут из ремонта, благодаря чему будет увеличено предложение топлива на бирже.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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