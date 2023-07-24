ФАС направила в правительство предложение по увеличению продаж топлива на бирже

10 июля вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и ФАС подготовить совместный приказ об увеличении нормативов продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1%. Сейчас обязательный норматив составляет 12% от общего объема производства для бензина и 8,5% – для дизтоплива. В мае антимонопольная служба предлагала повысить его до 15 и 10,5% соответственно. В июне ФАС призывала нефтяные компании увеличить объемы продаж бензина на бирже, так как за последние пять месяцев они снизились на 7,9%.