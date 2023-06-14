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Экономика

ФАС потребовала от нефтяных компаний увеличить объемы продаж бензина на бирже

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала нефтяные компании увеличить объемы продаж бензина на бирже. Письма с соответствующим требованием были направлены девяти компаниям, сообщила пресс-служба регулятора.

По данным службы, за последние пять месяцев зафиксировано снижение объемов продаж бензина на бирже на 7,9%. «Это привело к тому, что на внутреннем рынке образовался неудовлетворенный спрос на бензины АИ-92 и АИ-95. В связи с этим наблюдается существенное изменение оптовых (биржевых) цен на нефтепродукты», – рассказали в ведомстве.

Если компании не примут меры, то ФАС будет рассматривать такое поведение как нарушение закона о защите конкуренции, заявили в ведомстве. За такими действиями может последовать возбуждение антимонопольного дела. Вместе с этим ФАС прорабатывает повышение обязательного норматива продаж на бирже для нефтепродуктов.

В Ингушетии, Кабардино-Балкарии служба уже начала применять меры антимонопольного реагирования в отношении цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ), а в Крыму – на бензин. В ведомстве уточнили, что следят за ценообразованием на рынке нефтепродуктов в рознице и в других регионах.

30 мая вице-премьер России Александр Новак провел совещание в том числе с участием ФАС и нефтяных компаний. По его итогам он поручил обеспечить равномерные и регулярные продажи бензина и дизельного топлива на бирже для покрытия потребностей внутреннего рынка, включая независимые АЗС. «Необходимо отслеживать цены на заправках и в оптовом сегменте с учетом летнего роста спроса и сезона ремонтов НПЗ. Нефтяным компаниям продолжить активную работу со штабом по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов при Минэнерго», – подчеркнул он. На совещании было заявлено, что внутренний рынок стабильно обеспечивается топливом с начала года.

24 мая министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что министерство готово предложить ограничение экспорта бензина и дизтоплива из России «в зависимости от ситуации на внутреннем рынке страны». Он отметил, что министерство не может запретить компаниям экспортировать топливо, но оно «дает рекомендации нарастить предложение и снизить экспорт».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных