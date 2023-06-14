ФАС потребовала от нефтяных компаний увеличить объемы продаж бензина на бирже

30 мая вице-премьер России Александр Новак провел совещание в том числе с участием ФАС и нефтяных компаний. По его итогам он поручил обеспечить равномерные и регулярные продажи бензина и дизельного топлива на бирже для покрытия потребностей внутреннего рынка, включая независимые АЗС. «Необходимо отслеживать цены на заправках и в оптовом сегменте с учетом летнего роста спроса и сезона ремонтов НПЗ. Нефтяным компаниям продолжить активную работу со штабом по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов при Минэнерго», – подчеркнул он. На совещании было заявлено, что внутренний рынок стабильно обеспечивается топливом с начала года.