ФАС потребовала от нефтяных компаний увеличить объемы продаж бензина на бирже
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала нефтяные компании увеличить объемы продаж бензина на бирже. Письма с соответствующим требованием были направлены девяти компаниям, сообщила пресс-служба регулятора.
По данным службы, за последние пять месяцев зафиксировано снижение объемов продаж бензина на бирже на 7,9%. «Это привело к тому, что на внутреннем рынке образовался неудовлетворенный спрос на бензины АИ-92 и АИ-95. В связи с этим наблюдается существенное изменение оптовых (биржевых) цен на нефтепродукты», – рассказали в ведомстве.
Если компании не примут меры, то ФАС будет рассматривать такое поведение как нарушение закона о защите конкуренции, заявили в ведомстве. За такими действиями может последовать возбуждение антимонопольного дела. Вместе с этим ФАС прорабатывает повышение обязательного норматива продаж на бирже для нефтепродуктов.
В Ингушетии, Кабардино-Балкарии служба уже начала применять меры антимонопольного реагирования в отношении цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ), а в Крыму – на бензин. В ведомстве уточнили, что следят за ценообразованием на рынке нефтепродуктов в рознице и в других регионах.
30 мая вице-премьер России Александр Новак провел совещание в том числе с участием ФАС и нефтяных компаний. По его итогам он поручил обеспечить равномерные и регулярные продажи бензина и дизельного топлива на бирже для покрытия потребностей внутреннего рынка, включая независимые АЗС. «Необходимо отслеживать цены на заправках и в оптовом сегменте с учетом летнего роста спроса и сезона ремонтов НПЗ. Нефтяным компаниям продолжить активную работу со штабом по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов при Минэнерго», – подчеркнул он. На совещании было заявлено, что внутренний рынок стабильно обеспечивается топливом с начала года.
24 мая министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что министерство готово предложить ограничение экспорта бензина и дизтоплива из России «в зависимости от ситуации на внутреннем рынке страны». Он отметил, что министерство не может запретить компаниям экспортировать топливо, но оно «дает рекомендации нарастить предложение и снизить экспорт».