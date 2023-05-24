Минэнерго подтвердило возможное ограничение экспорта бензина

Давление цен в оптовом звене привело к некоторому росту цен в рознице на АЗС. По данным Московской топливной ассоциации, Аи-92 с 24 апреля по 22 мая подорожал на 41 коп. до 48,38 руб./л, а наиболее популярный у автомобилистов Аи-95 – на 50 коп. до 53,58 руб./л, цена дизеля практически не изменилась (58,8 руб./л). При этом стоимость литра 92-го бензина с начала года до середины апреля, по данным Росстата, выросла лишь на 1 коп. до 47,19 руб., 95-й подорожал на 7 коп. до 51,41 руб. («Ведомости» писали об этом 21 апреля).