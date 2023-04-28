Минфин хочет сократить вдвое выплаты нефтекомпаниям

Демпфирующий механизм на топливном рынке начал действовать в России в 2019 г. Он предполагает, что при более высоких экспортных ценах на нефтепродукты, чем цены на внутреннем рынке, нефтяники получают выплаты из бюджета и имеют возможность не поднимать цены в России. При обратной ситуации компании отчисляют выплаты в бюджет. В 2022 г. бюджет выплатил нефтяникам рекордные 2,2 трлн руб. по механизму демпфера – в 3,2 раза больше, чем в 2021 г. В марте 2023 г. нефтяники получили 96,7 млрд руб. из бюджета – в 1,5 раза меньше, чем годом ранее.