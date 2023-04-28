Минфин хочет сократить вдвое выплаты нефтекомпаниям

Минфин хочет сократить вдвое выплаты нефтекомпаниямСокращение топливного демпфера увеличит доходы государства
Минфин предлагает снизить выплаты по топливному демпферу в два раза в течение года – с июля 2023 г. по июль 2024 г. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов 28 апреля 2023 г. В результате корректировки бюджет сэкономит до 30 млрд руб. в месяц.
Министр пояснил, что сейчас выплаты по топливному демпферу «идут в маржу переработчиков нефти», а корректировка механизма нужна, чтобы исправить эту ситуацию.
Демпфирующий механизм на топливном рынке начал действовать в России в 2019 г. Он предполагает, что при более высоких экспортных ценах на нефтепродукты, чем цены на внутреннем рынке, нефтяники получают выплаты из бюджета и имеют возможность не поднимать цены в России. При обратной ситуации компании отчисляют выплаты в бюджет. В 2022 г. бюджет выплатил нефтяникам рекордные 2,2 трлн руб. по механизму демпфера – в 3,2 раза больше, чем в 2021 г. В марте 2023 г. нефтяники получили 96,7 млрд руб. из бюджета – в 1,5 раза меньше, чем годом ранее.
Силуанов напомнил, что механизм демпфера нужен, чтобы доходность НПЗ при поставках нефтепродуктов на внутренний рынок и на экспорт была примерно равной. Бюджет выплачивал компаниям разницу цен при высоких экспортных ценах на западном рынке, а стоимость нефтепродуктов на нем рассчитывалась от стоимости Urals. Сейчас же, пояснил министр, Россия не поставляет нефтепродукты на запад, а с ценой Urals сейчас «тоже не понятно».
«Поэтому в настоящее время демпфер, по сути дела, идет в маржу нефтепереработчиков. Маржа переработчиков сегодня 8000 руб./т, раньше была меньше 2000 руб./т. Если посмотреть, откуда она берется – за счет демпфера. Получается, маржу нефтепереработчикам из бюджета платим», – заключил Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, Минфин предлагает скорректировать демпфер, снизив его в два раза на год. «Это даст нам экономию по нефтегазовым доходам и снизит недопоступление этих доходов в бюджет», – уточнил министр. Силуанов пояснил, что корректировка демпфера будет произведена за счет простого введения коэффициента 0,5. В результате выплаты нефтяникам снизятся на 30 млрд руб. в месяц, добавил он.
После усиления антироссийских санкций из-за СВО на Украине Евросоюз – крупнейший покупатель российских нефтепродуктов – ввел эмбарго на их поставки. Оно вступило в силу 5 февраля 2023 г. одновременно с потолком цен на топливо. Ограничение цен для более дорогих нефтепродуктов (например, дизтопливо и бензин) составляет $100/барр., для более дешевых (мазут) – $45/барр. В результате России пришлось искать новых покупателей нефтепродуктов в Азии, Африке и Латинской Америке.
Министр подчеркнул, что при корректировке механизма важно, чтобы ФАС контролировала цены на топливо на внутреннем рынке. «Сейчас самое главное, чтобы наши нефтепереработчики не пытались создавать повышательный тренд в ценах на нефтепродукты», – считает Силуанов.
По данным Росстата на 24 апреля, с начала 2023 г. розничные цены на топливо в России изменились незначительно: средняя цена всех сортов бензина выросла на 8 коп. до 50,92 руб./л, а стоимость дизеля снизилась на 64 коп. до 58,17 руб./л.
По словам Силуанова, корректировка демпфера не должна повлиять на стоимость дизтоплива, но может оказать небольшое давление на цены на бензин. Он подчеркнул, что, поскольку у Минфина нет индикаторов доходности на западных рынках, предлагаемый вариант – «абсолютно справедливое решение».
По мнению управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Виталия Громадина, правительство корректирует налогообложение, потому что ищет пути для получения доли от сверхдоходов нефтяников. Он напоминает, что власти пытались выстроить расчет налогов, исходя из определенного дисконта на Urals к эталонной Brent (в мае он должен составить $31/барр.), но реальный дисконт уже снизился до $26-27/барр. Снижение выплат по демпферу, считает Громадин, не самый оптимальный вариант, так как это приведет к росту цен на топливо на внутреннем рынке.
Минфин с 2013 г. при расчете налогов использует котировки ценового агентства Argus на базисе CIF («цена, страхование, фрахт») в портах Роттердам (Нидерланды) и Аугуста (Италия). Но с 5 декабря 2022 г. в рамках антироссийских санкций морские поставки российской нефти в страны ЕС ограничены. С октября Argus стала рассчитывать котировку на базисе FOB («с погрузкой на судно»).
В 2023 г. было принято несколько законов, которые ограничили максимальный дисконт на Urals при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), налога на дополнительный доход (НДД), экспортную пошлину и обратный акциз. В 2022 г. была также принята поправка в Налоговый кодекс, согласно которой при расчете демпфера также учитывается скидка на российскую нефть.