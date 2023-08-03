Мантуров: промышленности удалось пройти острую фазу внешнего давления

В начале встречи Путин заявил, что в целом ситуация в обрабатывающей промышленности «стабильная, устойчивая». По его словам, занятость в этой отрасли сохраняется на том же уровне, что и в 2021 г. – около 10 млн человек (14% всех занятых в экономике). Также растет заработная плата сотрудников. В мае она превысила 69 000 руб., уточнил глава государства.