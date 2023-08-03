Мантуров: промышленности удалось пройти острую фазу внешнего давления
Российская промышленность смогла пройти острую фазу внешнего давления почти без потерь. Об этом заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.
«Нам удалось пройти острую фазу внешнего давления практически без потерь», – сказал он.
Мантуров отметил, что обрабатывающая промышленность является одним из крупнейших секторов экономики. В связи с этим он отметил необходимость уделять «достойное внимание» этой отрасли.
В начале встречи Путин заявил, что в целом ситуация в обрабатывающей промышленности «стабильная, устойчивая». По его словам, занятость в этой отрасли сохраняется на том же уровне, что и в 2021 г. – около 10 млн человек (14% всех занятых в экономике). Также растет заработная плата сотрудников. В мае она превысила 69 000 руб., уточнил глава государства.
Путин добавил, что эти два фактора свидетельствуют о том, что «российская промышленность набирает ход». По итогам первых шести месяцев 2023 г. рост обрабатывающих отраслей составил 6,2%, заявил он.
Ранее Путин говорил, что развитие и модернизация промышленности остается «безусловным приоритетом» для России. В конце июня глава государства сообщил, что в мае рост обрабатывающей промышленности составил 12,8%. По его словам, такой показатель был достигнут не только за счет предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), но и благодаря смежным отраслям. Озвученные цифры Путин назвал «хорошим результатом».