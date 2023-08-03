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Экономика

Мантуров: промышленности удалось пройти острую фазу внешнего давления

Ведомости

Российская промышленность смогла пройти острую фазу внешнего давления почти без потерь. Об этом заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности.

«Нам удалось пройти острую фазу внешнего давления практически без потерь», – сказал он.

Мантуров отметил, что обрабатывающая промышленность является одним из крупнейших секторов экономики. В связи с этим он отметил необходимость уделять «достойное внимание» этой отрасли. 

В начале встречи Путин заявил, что в целом ситуация в обрабатывающей промышленности «стабильная, устойчивая». По его словам, занятость в этой отрасли сохраняется на том же уровне, что и в 2021 г. – около 10 млн человек (14% всех занятых в экономике). Также растет заработная плата сотрудников. В мае она превысила 69 000 руб., уточнил глава государства.

Путин добавил, что эти два фактора свидетельствуют о том, что «российская промышленность набирает ход». По итогам первых шести месяцев 2023 г. рост обрабатывающих отраслей составил 6,2%, заявил он.

Ранее Путин говорил, что развитие и модернизация промышленности остается «безусловным приоритетом» для России. В конце июня глава государства сообщил, что в мае рост обрабатывающей промышленности составил 12,8%. По его словам, такой показатель был достигнут не только за счет предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), но и благодаря смежным отраслям. Озвученные цифры Путин назвал «хорошим результатом». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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