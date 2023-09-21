Госдума поддержала введение временных ограничений на экспорт бензина и дизеля
Госдума поддерживает решение правительства ввести временные ограничения на экспорт бензина и дизеля. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
«Поддерживаем подход. Необходимо сначала обеспечить своих потребителей, а затем поставлять за границу. Вопрос будем держать на контроле», – написал он в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что сельское хозяйство является стратегической отраслью, которая «не только обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны, но и приносит доходы в бюджет». В 2022 г. Россия продала 60 млн т зерна, что принесло $41,6 млрд. В то же время, продолжил он, в этом году во время уборочной кампании и посевной озимых культур отрасль столкнулась с ростом стоимости дизельного топлива и его дефицитом.
Ранее сегодня правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. В кабмине считают, что вводимые ограничения позволят «насытить» рынок топлива, что должно привести к снижению цен.
20 сентября первый замглавы Министерства энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что Россия примет радикальные и системные меры по борьбе с «серым» экспортом нефтепродуктов, которые отразятся на стоимости топлива в стране. По данным министра энергетики Николая Шульгинова, общий объем «серого» экспорта топлива из России с начала 2023 г. уже составил несколько миллионов тонн.