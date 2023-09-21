Госдума поддержала введение временных ограничений на экспорт бензина и дизеля

Володин отметил, что сельское хозяйство является стратегической отраслью, которая «не только обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны, но и приносит доходы в бюджет». В 2022 г. Россия продала 60 млн т зерна, что принесло $41,6 млрд. В то же время, продолжил он, в этом году во время уборочной кампании и посевной озимых культур отрасль столкнулась с ростом стоимости дизельного топлива и его дефицитом.