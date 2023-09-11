В Минэнерго назвали причину перебоев с топливом на юге России

22 августа «Известия» сообщили о дефиците топлива в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской, Новосибирской областях, а также в Калмыкии и Крыму. Гендиректор «Мосрегионгаза» Герман Колотов объяснял нехватку топлива в южных регионах задержками доставки по железной дороге. По его словам, поезда с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычного, в связи с чем в моменте образуется дефицит.