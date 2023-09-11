В Минэнерго назвали причину перебоев с топливом на юге России
«Ситуация на юге России в большей степени связана не с логистическими сложностями, а с тем, что кто-то просто пытался сыграть на ситуации – закрывал заправки, создавая искусственный дефицит», – сказал он.
Шульгинов отметил, что Минэнерго старается пресекать такие действия. Министр подчеркнул, что потребности внутреннего рынка в топливе полностью обеспечены производством.
22 августа «Известия» сообщили о дефиците топлива в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской, Новосибирской областях, а также в Калмыкии и Крыму. Гендиректор «Мосрегионгаза» Герман Колотов объяснял нехватку топлива в южных регионах задержками доставки по железной дороге. По его словам, поезда с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычного, в связи с чем в моменте образуется дефицит.
В конце августа Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям сдерживать цены на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах России. Там пояснили, что сложности с «ритмичностью поставок» топлива наблюдаются на фоне высокой загруженности железной дороги в туристический сезон. В то же время в РЖД заявили, что поставки в южные регионы не зависят от роста объемов пассажирских перевозок.