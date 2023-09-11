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Экономика

В Минэнерго назвали причину перебоев с топливом на юге России

Ведомости

Перебои с топливом на юге России возникли из-за попыток создать искусственный дефицит путем закрытия заправок. Об этом сообщил «РИА Новости» министр энергетики РФ Николай Шульгинов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Ситуация на юге России в большей степени связана не с логистическими сложностями, а с тем, что кто-то просто пытался сыграть на ситуации – закрывал заправки, создавая искусственный дефицит», – сказал он.

Шульгинов отметил, что Минэнерго старается пресекать такие действия. Министр подчеркнул, что потребности внутреннего рынка в топливе полностью обеспечены производством.

22 августа «Известия» сообщили о дефиците топлива в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской, Новосибирской областях, а также в Калмыкии и Крыму. Гендиректор «Мосрегионгаза» Герман Колотов объяснял нехватку топлива в южных регионах задержками доставки по железной дороге. По его словам, поезда с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычного, в связи с чем в моменте образуется дефицит.

В конце августа Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям сдерживать цены на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах России. Там пояснили, что сложности с «ритмичностью поставок» топлива наблюдаются на фоне высокой загруженности железной дороги в туристический сезон. В то же время в РЖД заявили, что поставки в южные регионы не зависят от роста объемов пассажирских перевозок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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