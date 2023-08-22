Минэнерго рекомендовало сдерживать цены на дизель в аграрных регионах

В РЖД заявили ТАСС, что поставки топлива по железной дороге в южные регионы не зависят от роста объемов пассажирских перевозок. В компании подчеркнули, что планы погрузки заранее согласованы с грузоотправителями, РЖД принимает все заявки на перевозку топлива во внутреннем сообщении в приоритетном порядке. При этом там добавили, что поставки нефтепродуктов в регионы, где расположены НПЗ, проводятся автомобильным транспортом.