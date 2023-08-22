Минэнерго рекомендовало сдерживать цены на дизель в аграрных регионах
Министерство энергетики рекомендовало нефтяным компаниям сдерживать цены на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах России. Об этом сообщили в министерстве.
«Минэнерго России рекомендовало нефтяным компаниям изыскать возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
На фоне высокой загруженности железной дороги в туристический сезон наблюдаются сложности с «ритмичностью поставок» топлива, подчеркнули в Минэнерго.
Штаб министерства взял под особый контроль обеспечение дизелем агропромышленную отрасль России. Уточняется, что на заседании штаба РЖД и нефтяные компании договорились точечно решать проблемные вопросы. Стороны будут ставить в приоритет снабжение топливом аграриев в период уборки урожая и сева озимых зерновых культур.
В РЖД заявили ТАСС, что поставки топлива по железной дороге в южные регионы не зависят от роста объемов пассажирских перевозок. В компании подчеркнули, что планы погрузки заранее согласованы с грузоотправителями, РЖД принимает все заявки на перевозку топлива во внутреннем сообщении в приоритетном порядке. При этом там добавили, что поставки нефтепродуктов в регионы, где расположены НПЗ, проводятся автомобильным транспортом.
22 августа «Известия» написали, что в ряде регионов наблюдается дефицит топлива. В частности, сообщения об этом поступили из Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской, Новосибирской областей, Калмыкии и Крыма. Власти Ростовской области и Хабаровского края подготовили письма об этой проблеме в федеральные министерства. В связи с ростом цен на дизтопливо в Минэнерго и Минтранс обратился Минсельхоз.
Гендиректор «Мосрегионгаз» Герман Колотов объяснил нехватку топлива в южных регионах задержками доставки по железной дороге, пишет газета. По его словам поезда с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычного, в связи с чем в моменте образуется дефицит.