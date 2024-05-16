Шувалов указал на роль Китая в развитии российской экономики
Китайские инвесторы играют значительную роль в реализации проектов в России в рамках нового экономического цикла развития страны. Об этом заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов журналистам в ходе визита российской делегации в Пекин.
«Мы видим значительную роль Китая в новом экономическом цикле в России, в работе над проектами, направленными на достижение технологического лидерства, развитие несырьевого экспорта, создание инфраструктуры для развития наших торговых и экономических связей, в том числе с другими странами. Китай является важнейшим партнером в ряде крупных проектов в России», – сказал Шувалов.
Он добавил, что инвесторы из Китая участвуют в совместных с ВЭБом проектах в России на сумму свыше 10 трлн руб., ожидается, что эта цифра продолжит расти. Шувалов также пообещал, что ВЭБ продолжит оказывать китайским бизнес-партнерам поддержку при реализации инвестиционных проектов.
ВЭБ входит в организационную структуру Межправительственной Российско-китайской комиссии (МПК) и принимает участие в проработке 17 проектов, включенных в МПК, в области металлургии, газохимии, транспорта, судостроения и других. На сегодняшний день восемь проектов МПК уже получили финансирование ВЭБ.РФ на сумму более 1,4 трлн руб.