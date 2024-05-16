Шувалов указал на роль Китая в развитии российской экономики

«Мы видим значительную роль Китая в новом экономическом цикле в России, в работе над проектами, направленными на достижение технологического лидерства, развитие несырьевого экспорта, создание инфраструктуры для развития наших торговых и экономических связей, в том числе с другими странами. Китай является важнейшим партнером в ряде крупных проектов в России», – сказал Шувалов.