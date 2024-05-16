Орешкин считает мелкими и преодолимыми проблемы в торговле между РФ и Китаем
За последние два года торговля между Россией и Китаем достигла весомых показателей, а имеющиеся проблемы являются незначительными и вполне решаемыми. Это следует из комментария заместителя главы администрации президента РФ Максима Орешкина «Первому каналу».
«Два года назад мы не могли даже мечтать о том, что будет торговля между Россией и Китаем, а сейчас это реальность. Есть какие-то мелкие локальные проблемы, есть происки злопыхателей, как говорится, западных – это все преодолимо», – сказал Орешкин, который в составе российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным находится с визитом в Китае.
17 апреля «Ведомости» писали, что запуск депозитарного моста между Россией и Китаем, который должен обеспечить прямой доступ инвесторов на рынки обеих стран, все время откладывается из-за нежелания Пекина реализовывать проект по политическим мотивам. Представители Народного банка Китая дали понять российской стороне, что проект заморожен не по техническим причинам. По мнению источника, знакомого с ходом переговоров, это связано не только с риском попасть под вторичные санкции, но еще и с крайним консерватизмом регуляторов.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, который был затронут в материале «Ведомостей», сказал, что проблемы в расчетах между Россией и Китаем есть, власти двух стран ищут варианты хеджирования рисков.
Ранее 16 мая Путин по результатам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия и Китай продолжат укреплять контакты по линии банков, задействуя при этом национальные платежные системы для обслуживания экономических операторов.
По итогам 2023 г. объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%. Экспорт из Китая в РФ вырос на 46,9% почти до $110,97 млрд. Импорт российской продукции в КНР также увеличился – на 12,7% до $129,14 млрд. Положительное сальдо России за 2023 г. сократилось год к году в два раза до $18,17 млрд.