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/ Экономика

Орешкин считает мелкими и преодолимыми проблемы в торговле между РФ и Китаем

Ведомости

За последние два года торговля между Россией и Китаем достигла весомых показателей, а имеющиеся проблемы являются незначительными и вполне решаемыми. Это следует из комментария заместителя главы администрации президента РФ Максима Орешкина «Первому каналу».

«Два года назад мы не могли даже мечтать о том, что будет торговля между Россией и Китаем, а сейчас это реальность. Есть какие-то мелкие локальные проблемы, есть происки злопыхателей, как говорится, западных – это все преодолимо», – сказал Орешкин, который в составе российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным находится с визитом в Китае.

17 апреля «Ведомости» писали, что запуск депозитарного моста между Россией и Китаем, который должен обеспечить прямой доступ инвесторов на рынки обеих стран, все время откладывается из-за нежелания Пекина реализовывать проект по политическим мотивам. Представители Народного банка Китая дали понять российской стороне, что проект заморожен не по техническим причинам. По мнению источника, знакомого с ходом переговоров, это связано не только с риском попасть под вторичные санкции, но еще и с крайним консерватизмом регуляторов.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, который был затронут в материале «Ведомостей», сказал, что проблемы в расчетах между Россией и Китаем есть, власти двух стран ищут варианты хеджирования рисков.

Ранее 16 мая Путин по результатам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия и Китай продолжат укреплять контакты по линии банков, задействуя при этом национальные платежные системы для обслуживания экономических операторов.

По итогам 2023 г. объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%. Экспорт из Китая в РФ вырос на 46,9% почти до $110,97 млрд. Импорт российской продукции в КНР также увеличился – на 12,7% до $129,14 млрд. Положительное сальдо России за 2023 г. сократилось год к году в два раза до $18,17 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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