Орешкин считает мелкими и преодолимыми проблемы в торговле между РФ и Китаем

«Два года назад мы не могли даже мечтать о том, что будет торговля между Россией и Китаем, а сейчас это реальность. Есть какие-то мелкие локальные проблемы, есть происки злопыхателей, как говорится, западных – это все преодолимо», – сказал Орешкин, который в составе российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным находится с визитом в Китае.