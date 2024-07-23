Минобрнауки хочет отменить запрет на внебюджетное финансирование проектов НТИ
Министерство науки и высшего образования РФ разработало проект постановления правительства об отмене запрета на внебюджетное софинансирование при реализации мероприятий технологического суверенитета в составе программ и проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). Сейчас документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
В пояснительной записке говорится, что сейчас в связи с полной переориентацией НТИ на решение задач технологического суверенитета РФ отсутствует необходимость в специальном стимулировании получателей мер поддержки.
Ожидается, что отмена запрета будет способствовать привлечению внебюджетного софинасирования со стороны крупных финансовых институтов, частных компаний и корпораций.
В марте «Ведомости» писали, что Институт развития «Национальная технологическая инициатива» нарушил сроки по выполнению более чем 450 проектов, или двух третей от общего числа НИОКР за 2023 г. Это следовало из отчета Счетной палаты (СП), сообщали источники «Ведомостей». В документе говорилось, что основной проблемой НТИ является несовершенная система ее управления. СП также отметила недостаточное привлечение внебюджетного финансирования в отдельные отчетные периоды. В частности, в 2020 и 2021 гг. «Университет 2035» привлек внебюджетное финансирование в объеме 42,7% и 49,5% от планового значения соответственно, сообщалось в отчете.