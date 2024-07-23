Минобрнауки хочет отменить запрет на внебюджетное финансирование проектов НТИ

В марте «Ведомости» писали, что Институт развития «Национальная технологическая инициатива» нарушил сроки по выполнению более чем 450 проектов, или двух третей от общего числа НИОКР за 2023 г. Это следовало из отчета Счетной палаты (СП), сообщали источники «Ведомостей». В документе говорилось, что основной проблемой НТИ является несовершенная система ее управления. СП также отметила недостаточное привлечение внебюджетного финансирования в отдельные отчетные периоды. В частности, в 2020 и 2021 гг. «Университет 2035» привлек внебюджетное финансирование в объеме 42,7% и 49,5% от планового значения соответственно, сообщалось в отчете.