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Минобрнауки хочет отменить запрет на внебюджетное финансирование проектов НТИ

Ведомости

Министерство науки и высшего образования РФ разработало проект постановления правительства об отмене запрета на внебюджетное софинансирование при реализации мероприятий технологического суверенитета в составе программ и проектов Национальной технологической инициативы ‎(НТИ). Сейчас документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

В пояснительной записке говорится, что сейчас в связи с полной переориентацией НТИ на решение задач технологического суверенитета РФ отсутствует необходимость в специальном стимулировании получателей мер поддержки.

Ожидается, что отмена запрета будет способствовать привлечению внебюджетного софинасирования со стороны крупных финансовых институтов, частных компаний и корпораций.

В марте «Ведомости» писали, что Институт развития «Национальная технологическая инициатива» нарушил сроки по выполнению более чем 450 проектов, или двух третей от общего числа НИОКР за 2023 г. Это следовало из отчета Счетной палаты (СП), сообщали источники «Ведомостей». В документе говорилось, что основной проблемой НТИ является несовершенная система ее управления. СП также отметила недостаточное привлечение внебюджетного финансирования в отдельные отчетные периоды. В частности, в 2020 и 2021 гг. «Университет 2035» привлек внебюджетное финансирование в объеме 42,7% и 49,5% от планового значения соответственно, сообщалось в отчете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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