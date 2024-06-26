Разработчик нейротехнологий Neiry привлек 300 млн рублей от фонда «Восход» и других инвесторов

По словам представителя Neiry, компания направит привлеченные средства на доработку и коммерциализацию продуктов в новых нишах. Например, компания планирует доработать наушники-вкладыши со стимуляцией блуждающего нерва внутри ушного канала Neiry Buds+ для выхода на медицинские рынки. Прототип устройства компания представила в апреле 2024 г. Такая стимуляция нормализует функционирование парасимпатической нервной системы, что позволяет бороться с депрессией, эпилепсией и другими расстройствами, говорили тогда в компании.