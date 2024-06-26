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Разработчик нейротехнологий Neiry привлек 300 млн рублей от фонда «Восход» и других инвесторов

Стартап разрабатывает технологии передачи информации между мозгом и компьютером с помощью электроэнцефалографии
Лиана Липанова
Продукты Neiry основаны на технологии прямой передачи информации между мозгом и компьютером с использованием электроэнцефалографии (ЭЭГ) и других датчиков/ neiry.ru

Венчурный фонд «Восход» и группа частных инвесторов вложили 300 млн руб. в российский стартап-разработчик IT-продуктов и платформенных решений на базе нейротехнологий Neiry. Об этом «Ведомостям» сообщили представители сторон сделки. Какую долю получили инвесторы, а также их имена представитель стартапа не раскрывает. Представитель «Восхода» уточнил, что фонд получил миноритарную долю в компании.

По словам представителя Neiry, компания направит привлеченные средства на доработку и коммерциализацию продуктов в новых нишах. Например, компания планирует доработать наушники-вкладыши со стимуляцией блуждающего нерва внутри ушного канала Neiry Buds+ для выхода на медицинские рынки. Прототип устройства компания представила в апреле 2024 г. Такая стимуляция нормализует функционирование парасимпатической нервной системы, что позволяет бороться с депрессией, эпилепсией и другими расстройствами, говорили тогда в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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