Разработчик нейротехнологий Neiry привлек 300 млн рублей от фонда «Восход» и других инвесторов

Разработчик нейротехнологий Neiry привлек 300 млн рублей от фонда «Восход» и других инвесторовСтартап разрабатывает технологии передачи информации между мозгом и компьютером с помощью электроэнцефалографии
Венчурный фонд «Восход» и группа частных инвесторов вложили 300 млн руб. в российский стартап-разработчик IT-продуктов и платформенных решений на базе нейротехнологий Neiry. Об этом «Ведомостям» сообщили представители сторон сделки. Какую долю получили инвесторы, а также их имена представитель стартапа не раскрывает. Представитель «Восхода» уточнил, что фонд получил миноритарную долю в компании.
По словам представителя Neiry, компания направит привлеченные средства на доработку и коммерциализацию продуктов в новых нишах. Например, компания планирует доработать наушники-вкладыши со стимуляцией блуждающего нерва внутри ушного канала Neiry Buds+ для выхода на медицинские рынки. Прототип устройства компания представила в апреле 2024 г. Такая стимуляция нормализует функционирование парасимпатической нервной системы, что позволяет бороться с депрессией, эпилепсией и другими расстройствами, говорили тогда в компании.