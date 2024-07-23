Сечин: Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия опередила Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
«За последние два с половиной года Россия существенно увеличила нефтяной экспорт в Китай, что позволило ей стать главным поставщиком нефти в эту страну, опередив Саудовскую Аравию. Только за первое полугодие этого года нефтяные поставки России в Китай выросли на 5% и превысили 55 млн т», – рассказал он на VI Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.
КНР же стал крупнейшим импортером российской нефти, отметил Сечин. С января 2022 г. по июнь 2024 г. экономический эффект для Китая от импорта нефти из РФ составил от $14 млрд до $18 млрд. Сейчас страны рассматривают различные варианты наращивания поставок в Китай, в том числе по Северному морскому пути, подчеркнул Сечин.
В мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине подписали совместное заявление об углублении партнерства двух стран. Страны, в частности, договорились продолжать укреплять российско-китайское стратегическое партнерство в энергетической сфере.