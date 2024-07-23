Сечин: Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

«За последние два с половиной года Россия существенно увеличила нефтяной экспорт в Китай, что позволило ей стать главным поставщиком нефти в эту страну, опередив Саудовскую Аравию. Только за первое полугодие этого года нефтяные поставки России в Китай выросли на 5% и превысили 55 млн т», – рассказал он на VI Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.