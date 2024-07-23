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Сечин: Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Ведомости

Россия опередила Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. 

«За последние два с половиной года Россия существенно увеличила нефтяной экспорт в Китай, что позволило ей стать главным поставщиком нефти в эту страну, опередив Саудовскую Аравию. Только за первое полугодие этого года нефтяные поставки России в Китай выросли на 5% и превысили 55 млн т», – рассказал он на VI Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

КНР же стал крупнейшим импортером российской нефти, отметил Сечин. С января 2022 г. по июнь 2024 г. экономический эффект для Китая от импорта нефти из РФ составил от $14 млрд до $18 млрд. Сейчас страны рассматривают различные варианты наращивания поставок в Китай, в том числе по Северному морскому пути, подчеркнул Сечин.

В мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине подписали совместное заявление об углублении партнерства двух стран. Страны, в частности, договорились продолжать укреплять российско-китайское стратегическое партнерство в энергетической сфере.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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