Экономика Исландии выросла после введения сокращенной рабочей недели
Экономика Исландии показывает рост и опережает показатели большинства стран Европы после введения сокращенной рабочей недели без потери оплаты труда. Это следует из исследований The Autonomy Institute и Международного валютного фонда (МВФ), на которые обратил внимание CNN.
Согласно исследованию The Autonomy Institute, которое проводилось с 2021 по 2022 г., 97% работников считают, что сокращение рабочего времени облегчило поиск баланса между работой и личной жизнью. 42% тех, кто перешел на сокращенный рабочий день, считают, что это снизило уровень стресса в их личной жизни. При этом 6% опрошенных считают, что уровень стресса, напротив, увеличился.
Институт отмечает и низкий уровень безработицы за отчетный период. Об этом также заявили в Ассоциации за устойчивость и демократию Исландии (ALDA), отметив, что низкий уровень безработицы является «убедительным показателем жизнеспособности экономики». Показатель безработицы в стране, по оценкам МВФ, в прошлом году составил 3,4%, что составляет чуть больше половины среднего показателя для развитых европейских экономик.
Вместе с тем экономика Исландии в 2023 г. увеличилась на 5%, следует из отчета МВФ World Economic Outlook. CNN отмечает, что это намного выше среднего темпа роста страны, составлявшего почти 2% за десятилетие с 2006 по 2015 г. По итогам этого года МВФ ожидает снижения роста из-за ослабления внутреннего спроса и замедления роста расходов на туризм.
«Ведомости» со ссылкой на исследование Superjob в июле 2023 г. писали, что 49% россиян выступили в поддержку сокращения рабочей недели до четырех дней. При этом 28% опрошенных выступили против введения четырехдневной рабочей недели – это минимальное значение за последние четыре года.
Переход к четырем рабочим дням вместо пяти обсуждали в России в 2022 г. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал переход к четырехдневной рабочей неделе «вопросом недалекого будущего». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что при переходе стоит сохранить прежнюю оплату труда.