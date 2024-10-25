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Экономика Исландии выросла после введения сокращенной рабочей недели

Ведомости

Экономика Исландии показывает рост и опережает показатели большинства стран Европы после введения сокращенной рабочей недели без потери оплаты труда. Это следует из исследований The Autonomy Institute и Международного валютного фонда (МВФ), на которые обратил внимание CNN.

Согласно исследованию The Autonomy Institute, которое проводилось с 2021 по 2022 г., 97% работников считают, что сокращение рабочего времени облегчило поиск баланса между работой и личной жизнью. 42% тех, кто перешел на сокращенный рабочий день, считают, что это снизило уровень стресса в их личной жизни. При этом 6% опрошенных считают, что уровень стресса, напротив, увеличился.

Институт отмечает и низкий уровень безработицы за отчетный период. Об этом также заявили в Ассоциации за устойчивость и демократию Исландии (ALDA), отметив, что низкий уровень безработицы является «убедительным показателем жизнеспособности экономики». Показатель безработицы в стране, по оценкам МВФ, в прошлом году составил 3,4%, что составляет чуть больше половины среднего показателя для развитых европейских экономик.

Вместе с тем экономика Исландии в 2023 г. увеличилась на 5%, следует из отчета МВФ World Economic Outlook. CNN отмечает, что это намного выше среднего темпа роста страны, составлявшего почти 2% за десятилетие с 2006 по 2015 г. По итогам этого года МВФ ожидает снижения роста из-за ослабления внутреннего спроса и замедления роста расходов на туризм.

«Ведомости» со ссылкой на исследование Superjob в июле 2023 г. писали, что 49% россиян выступили в поддержку сокращения рабочей недели до четырех дней. При этом 28% опрошенных выступили против введения четырехдневной рабочей недели – это минимальное значение за последние четыре года.

Переход к четырем рабочим дням вместо пяти обсуждали в России в 2022 г. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал переход к четырехдневной рабочей неделе «вопросом недалекого будущего». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что при переходе стоит сохранить прежнюю оплату труда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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