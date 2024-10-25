Экономика Исландии выросла после введения сокращенной рабочей недели

Согласно исследованию The Autonomy Institute, которое проводилось с 2021 по 2022 г., 97% работников считают, что сокращение рабочего времени облегчило поиск баланса между работой и личной жизнью. 42% тех, кто перешел на сокращенный рабочий день, считают, что это снизило уровень стресса в их личной жизни. При этом 6% опрошенных считают, что уровень стресса, напротив, увеличился.