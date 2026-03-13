Инфляция в России ускорилась до 0,11%
На неделе с 3 по 10 марта потребительские цены в России выросли на 0,11%. Это следует из статистики Росстата.
Цены на куриные яйца росли на 2,6%, говядину – на 0,7%, на сахар-песок и пшено – по 0,5%. Выросла стоимость мороженой рыбы, овощных консервов для детского питания, соли и водки – по 0,4%. На гречку цены выросли на 0,3%, на сосиски, сардельки и хлеб – по 0,2%.
Упали цены на огурцы – на 8%, а на помидоры, напротив, выросли на 5,6%. Цена на морковь росла на 3,6%, картофель – на 2,1%, белокочанную капусту на 1,7%, на лук репчатый и бананы – на 1,1%.
Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены: на левомеколь (+1,3%), активированный уголь (+1%), метамизол натрия (+0,7%), валидол, корвалол и нафазолин (+0,6%) и нимесулид (+0,2%). Снизились цены на римантадин, ренгалин и пенталгин (по 0,2%).
В секторе услуг выросла плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов (+0,2%) и тарифы на проезд в городском автобусе (+0,1%). Цены на отдых на Черноморском побережье снизились на 0,5%.
12 февраля глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что инфляция в стране выросла в начале 2026 г. на фоне повышения налога на добавленную стоимость (НДС), а также переноса роста цен в категории продовольственных товаров с декабря на январь. 12 марта аналитики Банка России отметили, что повышение НДС уже отразилось в ценах, но возможны незначительные вторичные эффекты.