ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 3,5-3,75%
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых, повторив решение предыдущего заседания. Об этом говорится на сайте регулятора.
В публикации уточняется, что ФРС твердо намерена поддерживать максимальный уровень занятости, а также вернуть инфляцию к целевому показателю в 2%. Регулятор подчеркнул, что пока неясны последствия конфликта на Ближнем Востоке для американской экономики.
28 января ФРС также сохранила базовую процентную ставку. Такое решение было принято, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп призывал снизить показатель. Глава Белого дома говорил, что уровень инфляции в США держится на низком уровне.
По данным Бюро экономического анализа США на 20 февраля, американская экономика в 2025 г. выросла на 2,2% после 2,8% в 2024 г. ВВП страны вырос на 1,4% в годовом исчислении в IV квартале 2025 г. после роста на 4,4% за аналогичный период прошлого года. Bloomberg отмечал, что слабые квартальные результаты оказались ниже всех прогнозов и опросов экономистов, проведенных агентством.