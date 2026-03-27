В Минэк не поступали предложения по налогу на сверхприбыль

В Минэк не поступали предложения по налогу на сверхприбыльВопрос налогообложения ресурсной ренты решался в 2022 году
В Минэкономразвития не поступало предложений о введении налога на сверхприбыль для ряда компаний и банков. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
Там напомнили, что вопрос налогообложения ресурсной ренты решался депутатами Госдумы в 2022 г., когда шла донастройка налогообложения по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). «Если у депутатов есть информация о том, что имеет смысл вернуться к этому инструменту, то необходимо анализировать соответствующие расчеты. На данный момент в Минэкономразвития подобных предложений не поступало», – сказали в Минэкономразвития.
В ведомстве также заявили, что подобные решения необходимо принимать в связи с инвестиционным циклом в этих отраслях, чтобы не поставить под угрозу уже начатые проекты.
26 марта глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство готово обсуждать вопрос о введении налога на сверхприбыль в отдельных отраслях. Он подчеркнул, что эта тема требует проведения отдельного всестороннего анализа.
В ноябре 2025 г. Минфин не поддерживал законопроект о введении налога на сверхприбыль банков. Инициативу о введении единовременного налога в размере 10% внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. По их расчетам, бюджет мог бы получить дополнительно около 200 млрд руб.