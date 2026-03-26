Решетников допустил обсуждение введения налога на сверхприбыль
Минэкономразвития готово обсуждать вопрос о введении налога на сверхприбыль в отдельных отраслях. Об этом заявил глава министерства Максим Решетников на заседании, подчеркнув, что эта тема требует проведения отдельного всестороннего анализа.
«Нам надо это все соотнести еще с инвестиционным циклом в этих отраслях, да и с тем, чтобы начатые проекты тоже под угрозу не поставить. Поэтому мы здесь готовы к диалогу», – сказал он.
В ноябре 2025 г. Минфин не поддерживал законопроект о введении налога на сверхприбыль банков. Инициативу о введении единовременного налога в размере 10% внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с Сергеем Мироновым. По их расчетам, бюджет мог бы получить дополнительно около 200 млрд руб.
24 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что налог на сверхприбыль банков может нанести ущерб экономике. По ее словам, прибыль кредитных организаций направляется в основном на инвестиции и формирование капитала, который обеспечивает возможность кредитования. «Каждый изъятый рубль из капитала – это сокращение потенциала кредитования на 10 руб.», – отметила она.