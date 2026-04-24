Главная / Экономика /

Шохин назвал ставку, необходимую для восстановления инвестиций

Ведомости

Для восстановления инвестиционной активности в России ключевая ставка должна опуститься ниже 10%, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью Business FM.

«И когда я призывал на 1 п. п. снижать ставку, я имел в виду, что к концу года можно выйти на 10%, а может быть, даже уйти на однозначную цифру», – сказал он.

По словам Шохина, многие инвестиционные проекты сейчас заморожены и находятся в режиме ожидания. В этих условиях, отметил он, Банку России важно балансировать между поддержкой экономики и сдерживанием инфляции.

24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 б. п. – до 14,5% годовых. Такой шаг совпал с ожиданиями большинства экспертов, опрошенных «Ведомостями».

Глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что экономика, по оперативным данным марта и апреля, возвращается к росту. При этом она не согласилась с оценками о ее переохлаждении, указав на отсутствие таких признаков, как рост безработицы, падение инфляции ниже цели и снижение доходов населения.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте