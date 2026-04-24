Минфин внес в кабмин законопроект об НДС на импорт через маркетплейсы

19 апреля стало известно, что Минэкономразвития предлагает ввести для иностранных товаров, которые имеют статус социальных, льготу по НДС при онлайн-заказах из-за рубежа. В частности, ставка для них могла бы составить 3% в 2027 г., 6% – в 2028 г., 10% – с 2029 г. Такое письмо замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой было направлено в Минфин в ответ на законопроект о поэтапном введение НДС на импортные товары, реализуемые через маркетплейсы.