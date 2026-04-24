Минфин внес в кабмин законопроект об НДС на импорт через маркетплейсы

Уже в 2027 году ставка может быть определена на уровне 7%
Минфин России направил в правительство пакет законопроектов, согласно которым для товаров электронной торговли будут установлены новые правила регулирования. Планируется ввести поэтапный налог на добавленную стоимость (НДС) со ставками 7% в 2027 г., 14% в 2028 г. и 22% с 2029 г., сообщило ведомство на сайте.

Министерство подчеркнуло, что законодательные изменения предложены в связи с новым наднациональным регулированием. Изменения вносятся в Налоговый кодекс РФ и Таможенный Кодекс ЕАЭС. Последнее предполагает, что товары электронной торговли будут выделены в отдельную категорию с введением для них специальной декларации.

НДС по указанным ставкам будут платить иностранные и российские цифровые торговые платформы. Налоги планируется начислять исходя из стоимости товаров.

19 апреля стало известно, что Минэкономразвития предлагает ввести для иностранных товаров, которые имеют статус социальных, льготу по НДС при онлайн-заказах из-за рубежа. В частности, ставка для них могла бы составить 3% в 2027 г., 6% – в 2028 г., 10% – с 2029 г. Такое письмо замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой было направлено в Минфин в ответ на законопроект о поэтапном введение НДС на импортные товары, реализуемые через маркетплейсы.

14 апреля Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) предложила ужесточить регулирование трансграничной электронной торговли. Организация поддержала Минпромторг в вопросе единовременного введения НДС в 22% на e-commerce с 2026 г.

