IMOEX2 740,73+0,28%RTSI1 143,15+0,28%RGBI119,54-0,29%
Главная / Экономика /

ВЭБ.РФ: для технологического лидерства надо дерегламентировать науку

Ведомости

Для перехода от технологического суверенитета к технологическому лидерству необходимо дерегламентировать многие процессы в науке и обеспечивать долгосрочную стабильность, горизонт, устойчивость. Об этом заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач в интервью «Ведомостям».

По его словам, ученые должны не бояться регламентов и ограничений. В России привыкли говорить о дерегламентации и дебюрократизации бизнеса, но надо дерегламентировать процессы и в науке. Это развитие научно-технологической базы, экспериментальных установок.

«Мы сделали некоторые шаги, например установки «Скиф», «Ника», развитие научного приборостроения. Группа ВЭБ, включая «Сколтех» и Фонд «Сколково», ФСИ должны стать одними из драйверов в реализации нацпроектов техлидерства и в формировании инновационной среды в российской экономике», – отметил Клепач.

Он указал, что укрепление технологического суверенитета невозможно без повышения статуса ученого, инженера, учителя и врача. Это важнейшая социальная, технологическая и экономическая задача. Экономист подчеркнул необходимость прийти к тому, чтобы учитель получал больше, чем курьер в Москве. Надо уметь ценить профессиональные знания, уточнил он.

26 марта «Ведомости» со ссылкой на ответы ЦБ на вопросы депутатов «Единой России» писали, что банки в 2025 г. выдали бизнесу по таксономии (стимулирующее банковское регулирование проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики) 700 млрд руб. Всего за время действия механизма, с 2023 г., они одобрили займы по программе на 1,3 трлн руб. Открыто кредитных линий на более 4 трлн руб.

