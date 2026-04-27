ВЭБ.РФ: для технологического лидерства надо дерегламентировать науку

26 марта «Ведомости» со ссылкой на ответы ЦБ на вопросы депутатов «Единой России» писали, что банки в 2025 г. выдали бизнесу по таксономии (стимулирующее банковское регулирование проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики) 700 млрд руб. Всего за время действия механизма, с 2023 г., они одобрили займы по программе на 1,3 трлн руб. Открыто кредитных линий на более 4 трлн руб.