Решетников: сложно обеспечить экономический рост в России без миграции

27 апреля «Ведомости» писали, что Минфин предложил увеличить размер госпошлин в миграционной сфере. Повышение сборов коснется виз для многократного пересечения границы. Для них она увеличится более чем втрое – до 6000 руб. При этом пошлина за разрешение на привлечение иностранных работников увеличится незначительно – в 1,25 раза до 15 000 руб. за каждого работника. Пошлина за разрешение на работу вырастет почти в 1,2 раза до 5000 руб.