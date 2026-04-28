Решетников: сложно обеспечить экономический рост в России без миграции

Нужна разумная, выгодная миграция в ограниченных объемах
Ведомости

В России сложно обеспечить экономический рост без миграции, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на «Альфа-саммите».

«Без миграции нам экономический рост обеспечить будет сложно. Поэтому нужна разумная, выгодная миграция в ограниченных объемах. Но тем не менее она нужна. Поэтому выстраивание грамотной системы привлечения и удержания в стране кадров, которые нам нужны, это тоже большой вызов», – сказал он.

При этом Решетников указал, что встает вопрос конкуренции за кадры: «Достаточно сказать, что в Китае идет сокращение трудоспособного населения и очень многие арабские страны постоянно поглощают кадры. Идет очень серьезная конкуренция за кадры. Те кадры, которые мы хотим, – с русским языком, адаптированные и так далее», – пояснил он.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что важно при этом отходить от поддержки низкопроизводительных рабочих мест.

Он отметил, что главный фактор для экономического роста – это производительность труда. «Зачастую очень большой вклад дают организационные изменения – то же появление платформенной экономики очень сильно все изменило», – добавил он.

27 апреля «Ведомости» писали, что Минфин предложил увеличить размер госпошлин в миграционной сфере. Повышение сборов коснется виз для многократного пересечения границы. Для них она увеличится более чем втрое – до 6000 руб. При этом пошлина за разрешение на привлечение иностранных работников увеличится незначительно – в 1,25 раза до 15 000 руб. за каждого работника. Пошлина за разрешение на работу вырастет почти в 1,2 раза до 5000 руб.

