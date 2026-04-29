Силуанов: 48% россиян активно сберегают деньги
В России 48% жителей активно сберегают деньги, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».
«Меньше половины людей, которые активно сберегают», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
По словам Силуанова, наличие «подушки безопасности» в виде накоплений крайне важно. Он добавил, что сбережения важны как для людей, так и для государства.
22 апреля «Финуслуги» сообщили, что средняя ставка по вкладу на три месяца в топ-20 банках составила 13,68% (-0,35 п. п. к 20 марта), на полгода – 13,14% (-0,53 п. п.), на год – 12,28% (-0,29 п. п.). Средняя ставка по вкладу на 1,5 года выросла на 0,03 п. п. и достигла 11,40%, по двухлетнему – снизилась на 0,03 п. п. до 11,21%, по трехлетнему – увеличилась на 0,21 п. п. до 11,01%..
2 марта министр финансов сообщил, что в России планируют продолжать развитие программы долгосрочных сбережений (ПДС), уже порядка 800 млрд руб. было привлечено в этот проект за два года.