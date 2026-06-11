Минфин пообещал проработать вопрос с порогом выручки по патентам
Решение по патентной системе налогообложения (ПСН) в отношении уплаты НДС будет принято до конца года, а для бизнеса на упрощенной системе (УСН) порог выручки сохранят на весь бюджетный цикл (три года), сообщил статс-секретарь – заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.
«По патентам требуется серьезная проработка вопроса, связанная как с отдельными отраслями, так и с действием ПСН в каждом регионе. До конца года есть время для принятия решения по этому вопросу», – приводит слова Сазанова пресс-служба Минфина.
Замминистра также отметил, что внесенный в Госдуму законопроект предполагает сохранение порога для уплаты НДС на три года. «Условия на протяжении этого срока будут неизменными. Это даст бизнесу предсказуемость и позволит выстраивать траекторию развития вне зависимости от макроэкономических факторов», – подчеркнул он.
2 июня «Опора России» обратилась к президенту и правительству с просьбой приостановить дальнейшее понижение порога для перехода на НДС, идею поддержал президент России Владимир Путин. Минфин 5 июня сообщил, что порог для уплаты НДС заморозят минимум на три года. 8 июня премьер-министр поручил правительству законодательно зафиксировать порог на уровне 20 млн руб., а 9 июня «Единая Россия» внесла в Госдуму соответствующий законопроект. Однако Forbs, изучив закон, заявил, что для 1,5 млн предпринимателей на патентной системе все остается по-прежнему: снижение до 15 млн уже в 2027-м и до 10 млн — в 2028-м.