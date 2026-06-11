Минфин пообещал проработать вопрос с порогом выручки по патентам

2 июня «Опора России» обратилась к президенту и правительству с просьбой приостановить дальнейшее понижение порога для перехода на НДС, идею поддержал президент России Владимир Путин. Минфин 5 июня сообщил, что порог для уплаты НДС заморозят минимум на три года. 8 июня премьер-министр поручил правительству законодательно зафиксировать порог на уровне 20 млн руб., а 9 июня «Единая Россия» внесла в Госдуму соответствующий законопроект. Однако Forbs, изучив закон, заявил, что для 1,5 млн предпринимателей на патентной системе все остается по-прежнему: снижение до 15 млн уже в 2027-м и до 10 млн — в 2028-м.