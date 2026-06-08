Мишустин поручил правительству зафиксировать УСН на уровне 20 млн рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству совместно с депутатами Госдумы проработать законодательные изменения для фиксации порога выручки для бизнеса на упрощенной системе налогообложения (УСН), выше которого возникает обязанность по уплате налога на добавленную стоимость (НДС). Соответствующее заявление глава кабмина сделал 8 июня на совещании с вице-премьерами.
«Совместно с депутатами Государственной думы надо проработать необходимые законодательные изменения для организаций, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Президент принял решение о приостановлении дальнейшего снижения порога выручки. Он будет зафиксирован на текущем уровне – двадцать миллионов рублей», – сказал Мишустин.
5 июня президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил отложить запланированное снижение планки выручки для перехода предпринимателей с упрощенной системы налогообложения (УСН) на уплату налога на добавленную стоимость (НДС), сохранив ее на нынешнем уровне в 20 млн руб. Он поручил правительству и Госдуме внести необходимые поправки в законодательство.
В ноябре 2025 г. Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс, согласно которым порог для перехода на уплату НДС при работе на УСН будет поэтапно снижаться: в 2026 г. он должен был составить 20 млн руб., в 2027 г. – 15 млн руб., а с 2028 г. – 10 млн руб. 1 июня «Опора России» направила обращение президенту с просьбой сохранить порог для освобождения малого бизнеса от НДС на прежнем уровне. 5 июня министр финансов Антон Силуанов сообщил, что действующий порог в 20 млн руб. будет заморожен минимум на три года.