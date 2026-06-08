Мишустин поручил правительству зафиксировать УСН на уровне 20 млн рублей

В ноябре 2025 г. Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс, согласно которым порог для перехода на уплату НДС при работе на УСН будет поэтапно снижаться: в 2026 г. он должен был составить 20 млн руб., в 2027 г. – 15 млн руб., а с 2028 г. – 10 млн руб. 1 июня «Опора России» направила обращение президенту с просьбой сохранить порог для освобождения малого бизнеса от НДС на прежнем уровне. 5 июня министр финансов Антон Силуанов сообщил, что действующий порог в 20 млн руб. будет заморожен минимум на три года.