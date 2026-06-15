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Набиуллина выйдет к журналистам после заседания по ключевой ставке

Председатель ЦБ не появлялась на публике с начала июня
Ведомости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина примет участие в пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке 19 июня. Это следует из информации на сайте регулятора.

«В мероприятии примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин», – говорится в сообщении.

Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике, отмечает ЦБ.

Глава Банка России не появлялась на публике с начала июня. Ее выступление ожидалось на ПМЭФ, но незадолго до этого имя Набиуллиной пропало из списка спикеров.

«Ведомостям» сообщали в регуляторе, что председатель ЦБ не прибыла на ПМЭФ из-за больничного. 11 июня в Кремле призвали не строить теорий заговора из-за отсутствия Набиуллиной.

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