Набиуллина выйдет к журналистам после заседания по ключевой ставке

Набиуллина выйдет к журналистам после заседания по ключевой ставкеПредседатель ЦБ не появлялась на публике с начала июня
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина примет участие в пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке 19 июня. Это следует из информации на сайте регулятора.
«В мероприятии примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин», – говорится в сообщении.
Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике, отмечает ЦБ.
Глава Банка России не появлялась на публике с начала июня. Ее выступление ожидалось на ПМЭФ, но незадолго до этого имя Набиуллиной пропало из списка спикеров.