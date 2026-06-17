РФ нарастила поставки энергоресурсов в АСЕАН на фоне кризиса в Ормузском проливе
Россия в I квартале увеличила поставки минерального сырья и нефти в страны АСЕАН на 40% на фоне кризиса в Ормузском проливе, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на открытии делового форума «Россия – АСЕАН» в Казани.
«Наша страна остается надежным поставщиком энергоресурсов в страны АСЕАН», – подчеркнул Решетников.
По его словам, следующим шагом в развитии отношений со странами АСЕАН должно стать заключение долгосрочных контрактов на поставку энергоносителей и совместное развитие инфраструктуры.
«Это обеспечит энергетическую безопасность и конкурентные цены партнерам АСЕАН на долгосрочные перспективы», – добавил министр.
Решетников напомнил, что за 10 лет товарооборот России и АСЕАН вырос на 58% и превысил $21 млрд. Поставки мяса из России за этот период выросли в 50 раз, удобрений – более чем на треть.
Деловой форум «Россия – АСЕАН» начался 17 июня в рамках юбилейного саммита, посвященного 35-летию диалогового партнерства.
Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам форума, отметив, что перед странами стоят новые задачи – активное внедрение цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта, формирование устойчивых цифровых платформ, а также развитие сотрудничества в энергетике, продовольственной безопасности, мирном атоме, транспорте и логистике.
16 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин примет участие в двух заседаниях и проведет около десяти двусторонних встреч. По итогам саммита планируется принять четыре документа: Казанскую декларацию, Комплексный план действий на 2026–2030 гг., а также совместные заявления по энергетике и культуре.