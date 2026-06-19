Денежные переводы из России в Армению составляют восьмую часть ВВП республики

16 июня в ЦБ Армении подсчитали, что ограничения на экспорт армянской продукции в Россию могут привести к сокращению ВВП республики на 2%. Общий товарный экспорт в РФ из республики составляет около 6% ВВП. Как указал председатель регулятора Мартын Галстян, проблемы в основном касаются сельскохозяйственных товаров и небольшого числа отраслей обрабатывающей или пищевой промышленности.