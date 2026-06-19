Денежные переводы из России в Армению составляют восьмую часть ВВП республики
Переводы денежных средств из России в Армению в 2025 г. составили восьмую часть ВВП республики. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Центрального банка Армении.
В прошлом году из России в Армению было совершено переводов на $3,9 млрд. ВВП Армении в прошлом году достиг $29,5 млрд. Согласно материалу, крупные переводы в республику поступали из США ($733,8 млн), Великобритании ($207,3 млн), Швейцарии ($131,9 млн).
16 июня в ЦБ Армении подсчитали, что ограничения на экспорт армянской продукции в Россию могут привести к сокращению ВВП республики на 2%. Общий товарный экспорт в РФ из республики составляет около 6% ВВП. Как указал председатель регулятора Мартын Галстян, проблемы в основном касаются сельскохозяйственных товаров и небольшого числа отраслей обрабатывающей или пищевой промышленности.
«Ведомости» писали, что Ереван потерял почти весь зарубежный рынок сбыта клубники после того, как Россия с 30 мая ограничила ввоз плодоовощной продукции из республики; в 2025 г. 97% экспорта армянской клубники ($13,25 млн из $13,65 млн) приходилось на Россию.